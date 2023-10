Bartosz Kurek nie miał zamiaru siedzieć cicho! Po tym, co napisał publicznie łzy same napływają do oczu. Wielki gest

Grbić w końcu odmroził Bartosza Bednorza, a ten mocno zareagował. „Jeszcze to mi się nie zdarzyło”

Fani reprezentacji Polski w siatkówkę doskonale wiedzą, że biało-czerwoni mają nie tylko od groma talentu, ale także wielkie serca i ogromną klasę. Wielokrotnie miał okazję udowadniać to chociażby Bartosz Kurek, m.in. po powrocie z mistrzostw Europy. Teraz kapitan reprezentacji Polski postanowił skierować uwagę fanów na odbywające się w Chinach igrzyska azjatyckie, a dokładniej jedną sytuację z nimi związaną. Chodzi bowiem o żeńską reprezentację Afganistanu. O zawodniczkach tych mogło zrobić się głośniej na świecie po ostatnim meczu z Japonkami, gdzie drugiego seta przegrały one bez ani jednego punktu, 0:25. Jak się jednak okazuje, nie to jest najważniejsze.

W naszym kraju sytuację Afganek nagłośnił Łukasz Bok informując, że reprezentację te tworzą niezwykłe kobiety, które uciekły z opanowanego przez Talibów kraju i wbrew woli mężczyzn, którzy wręcz zabraniają im uprawiania sportu, wychodzą na boisko by walczyć. Koło takiej sytuacji nie mógł przejść obojętnie Bartosz Kurek, który wyraził swój podziw dla zawodniczek z Afganistanu.

- Duży szacunek. Niektórzy kładą na szali wszystko, by normalnie żyć, robić to, co kochają i szerzyć nadzieję. Zasługują na każdy możliwy medal - napisał na swoim Instagramie kapitan reprezentacji Polski siatkarzy, okazując ogromny szacunek Afgankom, które musiały uciekać ze swojej ojczyzny, aby normalnie żyć.

