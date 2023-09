Tak zachowywali się Bartosz Kurek i Wilfredo Leon po zdobyciu mistrzostwa Europy! Cała prawda wyszła na jaw

Kibice polskich siatkarzy po raz kolejny mieli powód do szczęścia i dumy, kiedy biało-czerwoni nie mieli sobie równych podczas zakończonych niedawno mistrzostw Europy i po złocie Ligi Narodów, podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia dorzucili kolejne złoto, pokonując w wielkim finale Włochów na ich terenie, w Rzymie. Biało-czerwoni błyskawicznie wrócili do kraju, gdzie czekała na nich miła niespodzianka w postaci tłumów kibiców, którzy przyszli powitać swoich idoli już na lotnisku. W odpowiedzi na zachowanie fanów, biało-czerwoni z Bartoszem Kurkiem i Wilfredo Leonem na czele odwdzięczyli się kibicom.

Bartosz Kurek i Wilfredo Leon odwdzięczyli się fanom. Tak zachowywali się po zdobyciu mistrzostwa Europy

Pomimo ogromnego zmęczenia po trudnych i przede wszystkim długich mistrzostwach Europy, na co narzekał nawet Nikola Grbić, a także po wielu obowiązkach medialnych, siatkarze reprezentacji Polski nie zawiedli swoich kibiców oraz dziennikarzy i byli do dyspozycji wszystkich tych, którzy na nich liczyli.

- Po oficjalnej konferencji prasowej Mistrzów Europy, jej kapitan Bartek Kurek siadł sobie normalnie w hotelowej kawiarni i gada na luzie, kto by do niego nie podszedł, MVP ME, Wilfredo robi sobie selfie z każdym pod hotelem. Siata to inny wymiar - napisał na Twitterze Michał Gołębiowski z "TVN24" pokazując kulisy przylotu polskich siatkarzy do Polski po zdobyciu kolejnego złotego medalu.