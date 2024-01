i Autor: SYLWIA DABROWA/Polska Press/East News

Zdjęcia pojawiły się w sieci

Bartosz Kurek z żoną obżerają się po zmierzchu. Na suto zastawionym stole jest naprawdę grubo

Jacek Garncarz 12:23

Okres końcówki grudnia i początku stycznia to dla wielu Polaków wyjątkowy czas. Poświęcamy się wtedy życiu rodzinnemu i zdecydowanie zmieniamy nawyki. Choć Bartosz Kurek i Anna Kurek mieszkają w Japonii, z dala od ojczyzny, to nie zapomnieli o korzeniach. Po zachodzie słońca zdecydowali się zasiąść do suto zastawionego stołu, a potrawy na nim były dalekie od dietetycznego jadłospisu sportowców.