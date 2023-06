Biało-czerwoni lepsi od gospodarzy? Ten mecz może wiele wyjaśnić!

Kursy TOTALbet: Holandia - Polska

Nie ma chyba większych wątpliwości, że selekcjoner reprezentacji Polski rozgrywki Ligi Narodów traktuje jako swego rodzaju „poligon doświadczalny”. Zawody te są bowiem jedynie etapem przygotowań biało-czerwonych do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy. O ile jednak podczas pierwszego, rozgrywanego w Japonii mini-turnieju było to bardzo widoczne – szansę gry otrzymali głównie zawodnicy drugiego lub nawet trzeciego planu – o tyle do Holandii Nikola Grbić zabrał już kilku zawodników, którzy na przestrzeni lat dorobili się statusu gwiazdy tej drużyny. W inauguracyjnym pojedynku z reprezentacją Niemiec widać było jednak, że polscy siatkarze wciąż nie są jeszcze w optymalnej formie. Drużyna mająca w swoich szeregach m.in. Jakuba Kochanowskiego, Wilfredo Leona czy Bartosza Kurka długo męczyła się bowiem z niżej notowanym rywalem, kwestię zwycięstwa rozstrzygając dopiero w tie-breaku. Tak czy inaczej w grze Polaków można było znaleźć sporo pozytywów, a wygrana z pewnością jest jednym z nich. Nasi zawodnicy nie będą natomiast mieli zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie tego meczu, już po niespełna 24 godzinach będą musieli stawić bowiem czoła gospodarzom – Holendrom. Choć niewątpliwie jest to przeciwnik niewygodny, w opinii ekspertów z TOTALbet trzy punkty powinny paść łupem Nikoli Grbicia i jego zawodników. Legalny polski bukmacher kurs na taki rozwój wypadków ustalił na 1.17, w przypadku wygranej ekipy z Kraju Tulipanów jest to z kolei 4.45.

Nasz najbliższy rywal w dotychczasowych meczach Ligi Narodów prezentował się jak do tej pory „w kratkę”. Holendrzy rozgrywki rozpoczęli od sromotnej porażki ze Stanami Zjednoczonymi (0:3), po której przyszły jednak dwa efektowne zwycięstwa – w pojedynkach z Kubą i Niemcami Oranje nie stracili bowiem choćby jednego seta. Ich optymizm nieco wyhamowali Argentyńczycy, którzy na zakończenie japońskiego mini-turnieju po dramatycznym meczu pokonali podopiecznych Roberto Piazzy w pięciu setach. Teraz Liga Narodów przeniosła się jednak do Holandii, a gospodarze z pewnością zrobią wszystko, aby uszczęśliwić publiczność, która licznie wypełnia na ich meczach halę. Potwierdziło to zresztą wtorkowe spotkanie z Chinami, pewnie wygrane 3:0. Na którego z rywali biało-czerwoni będą musieli zwrócić szczególną uwagę? Bez dwóch zdań na Nimira Abdel-Aziza, który jest nie tylko największą gwiazdą, ale i kapitanem ekipy z Kraju Wiatraków. Doświadczony atakujący reprezentował podczas profesjonalnej kariery barwy takich klubów jak m.in. włoskie Cuneo, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle czy Itas Trentino, a od 2022 roku jest zawodnikiem Halkbanku Ankara, z którym doszedł niedawno do półfinału Ligi Mistrzów. Wydaje się, że powstrzymanie 31-latka może być dla Polaków kluczem do zwycięstwa. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą dość prawdopodobny scenariusz. Co więcej, kursy przygotowane przez legalnego polskiego bukmachera wskazują, że nasi siatkarze powinni zwyciężyć za 3 pkt. Zdaniem TOTALbet najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest bowiem 3:0 lub 3:1 dla naszej reprezentacji. Czy tak faktycznie będzie? Przekonamy się już w czwartkowy wieczór!

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Holandia – 4.45 Polska – 1.17

Handicap – sety:

Holandia (-1.5) – 8.00 Polska (+1.5) – 1.05

Holandia (+1.5) – 2.55 Polska (-1.5) – 1.45

Holandia (+2.5) – 1.47 Polska (-2.5) – 2.50

Holandia wygra seta:

tak – 1.58 nie – 2.19

Polska wygra seta:

tak – 1.01 nie – 9.50

Suma setów:

poniżej 3.5 – 2.02 powyżej 3.5 – 1.68

poniżej 4.5 – 1.21 powyżej 4.5 – 3.85

Liczba setów w meczu:

3 – 2.02

4 – 2.63

5 – 4.10

Podane kursy mogą ulec zmianie.

