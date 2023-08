Biało-Czerwoni ze złotem? Eksperci TOTALbet typują zwycięzców Mistrzostw Europy!

ME siatkarek: Polska - Niemcy O której godzinie grają siatkarki dzisiaj niedziela 27.08.2023 O której mecz siatkarek dzisiaj ME 27 sierpnia 2023

Choć Polacy w dwóch poprzednich turniejach o mistrzostwo Europy sięgali po medale, pozostawał po nich pewien niedosyt, w obu przypadkach biało-czerwoni stawali bowiem na najniższym stopniu podium. Za każdym razem nasz marsz do finału zatrzymywali zresztą Słoweńcy, którzy zarówno w 2019 roku, jak i dwa lata później pokonywali nas w czterech setach. Tym razem apetyty są w naszej kadrze zdecydowanie większe, a celem nadrzędnym jest zdobycie złotych medali. Byłoby to zresztą piękne zwieńczenie reprezentacyjnego sezonu, drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia przed kilkoma tygodniami po raz pierwszy w historii wygrała przecież Ligę Narodów. Triumf ten zejdzie natomiast na dalszy plan w przypadku słabego występu na mistrzostwach Europy. Czy taki scenariusz jest jednak możliwy? Trudno powiedzieć, choć trzeba przyznać, że występ polskiej reprezentacji na Memoriale im. Huberta Jerzego Wagnera mógł zasiać w kibicach ziarno niepewności. Turniej stanowiący próbę generalną przed europejskim czempionatem biało-czerwoni zakończyli z bilansem jednego zwycięstwa oraz dwóch porażek i w całym turnieju zajęli dopiero trzecią lokatę. Podopieczni serbskiego szkoleniowca byli w stanie pokonać jedynie Francuzów (3:1), w starciach z Włochami (1:3) oraz naszym „katem” – Słowenią (0:3) byliśmy jednak bez szans. Eksperci z TOTALbet zdają się natomiast wierzyć, że nie powinno mieć to negatywnego wpływu na polskich siatkarzy podczas ME. Zdaniem legalnego polskiego bukmachera Polacy są głównym faworytem całego turnieju, a kurs na ich zwycięstwo ustalono na poziomie 2.05. Przypomnijmy, że wicemistrzowie świata swój pierwszy mecz rozegrają już w najbliższy czwartek o godz. 20:00, gdy ich rywalem będzie reprezentacja Czech.

Grono drużyn chętnych do zdobycia mistrzostwa Europy jest jednak większe. Na pewno należy do nich zaliczyć Włochów, którzy z fantastycznej strony pokazali się podczas ubiegłorocznych mistrzostwa świata. Zespół z Półwyspu Apenińskiego rozegrał wówczas fantastyczny turniej i po zwycięstwie w meczu finałowym z Polską sięgnął po zasłużony tytuł. Ferdinando de Giorgiemu udało się zbudować młodą i piekielnie zdolną kadrę, która zdolna jest do dokonywania rzeczy naprawdę wielkich. Czy jego podopieczni po raz kolejny okażą się najlepsi, tym razem podczas mistrzostw Europy? Jest to wariant dość prawdopodobny, ich końcowy triumf TOTALbet „wycenia” bowiem na 3.05 – wyżej oceniane są jedynie szanse Polaków. Poważnym kandydatem do złota zdają się być także Francuzi, którzy pomimo nieudanej przygody w Lidze Narodów (porażka w ćwierćfinale z USA) wciąż dysponują wieloma zawodnikami klasy światowej, którzy w decydującym momencie są w stanie wziąć na siebie ciężar gry. Kurs na zdobycie przez nich złotych medali legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 3.90 i wydaje się, że to między wymienionymi wyżej reprezentacjami rozstrzygnie się walka o końcowy sukces. Zdecydowanie niżej oceniane są już bowiem szanse Słoweńców (9.40), którzy w poprzednich dwóch edycjach zyskali jednak miano „czarnego konia”. Drużyna ta zarówno w 2019, jak i 2021 roku kończyła mistrzostwa Europy ze srebrnymi medalami, teraz ma natomiast chrapkę przynajmniej na powtórzenie tego wyniku. Jedno jest pewne – reprezentacji Słowenii nigdy nie należy lekceważyć, gdy mają swój dzień są bowiem w stanie pokonać absolutnie każdego.

