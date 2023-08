Cała prawda o polskich siaktarzach wyszła na jaw. Zdjęcie Kaczmarka i Semeniuka nie zostawia żadnych złudzeń. Postanowili to ujawnić

Wielu złapie się za głowę widząc, co zrobiła ze swoim wyglądem Martyna Grajber! Najpiękniejsza polska siatkarka już tak nie wygląda

Dwie porażki, dwa zwycięstwa. Tak przedstawia się bilans polskich w ostatnich dniach w eliminacjach europejskich pucharów. Powody do zadowolenia są w Poznaniu i Częstochowie, choć i Lech i Raków z pierwszych meczów mogły wyciągnąć zdecydowanie więcej. Obie drużyny mogły zakończyć domowe mecze zwycięstwami 2:0, ale traciły gole w końcówce spotkania, co zdecydowanie zmieniło sytuację przed rewanżami.

Nie ma jednak wątpliwości, że i Raków i Lech mają duże szanse, aby wyeliminować swoich rywali i zbliżyć się do celu jakim jest odpowiednio awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Polskie drużyny wspierane są przez wielu kibiców w kraju nad Wisłą. Okazuje się, że wśród nich są również polscy siatkarze, a konkretnie Łukasz Kaczmarek i Kamil Semeniuk.

Reprezentanci biało-czerwonych opublikowali wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, na których prezentują się w koszulach Lecha Poznań. - Dobrze mieć w drużynie kibica tego samego klubu. A jeszcze lepiej kibicuje się w personalizowanych koszulkach od Lech Poznań. Brawo Panowie za dzisiejszy mecz! - napisał Semeniuk w opisie do fotografii. Tym samym wydało się, jaki klub w Polsce wspierają dwaj reprezentanci biało-czerwonych.

Dobrze mieć w drużynie kibica tego samego klubu 🔵⚪️😎 #kolejorz A jeszcze lepiej kibicuje się w personalizowanych koszulkach od @LechPoznan 😍 Ps. Brawo Panowie za dzisiejszy mecz !👏🏼 Oby tak dalej 💪🏼 pic.twitter.com/ByaSoHrZaU— Kamil Semeniuk (@kamil_semeniuk_) August 10, 2023