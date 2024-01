Jakub Kochanowski przekazał fatalne informacje! Fani są zaniepokojeni, zdjęcie odsłania najgorsze

Jakub Kochanowski przekazał bardzo niepokojące informacje na swój temat. Okazuje się, że gracz Resovii i reprezentacji Polski doznal bolesnej kontuzji w trakcie meczu z Treflem Gdańsk. Zdjęcie opublikowane przez gracza "Biało-Czerwonych" nie wróży dobrze, a on sam mówi o tym, że w jego wypadku potrzebna będzie przerwa od uprawiania sportu.

Jakub Kochanowski z poważną kontuzją. Zdjęcie wszystko pokazuje

Do kontuzji Kochanowskiego doszło na samym początku spotkania Trefla z Resovią. Wtedy to gracz kadry opuścił boisko i udał się na badania, które wykazały, że palec u ręki został niestety złamany. Reprezentant Polski zamieścił na swoich mediach społecznościowych publikację ze zdjęciem prześwietlenia kończyny i przyznał, że czeka go dłuższa przerwa od występów. Te informacje mogą bardzo niepokoić fanów, którzy bardzo liczą na jak najlepszą formę gracza przed Igrzyskami Olimpiskimi.

- Niestety, palec jest złamany i czeka mnie dłuższa przerwa. Jak długa, okaże się po dalszych badaniach" – napisał w mediach społecznościowych gracz reprezentacji Polski, Jakub Kochanowski.