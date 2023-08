i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek, Karol Kłos

nowa rola?

Karol Kłos pokazał, co Bartosz Kurek robi na zgrupowaniu. Nagrał niecodzienne zachowanie kapitana, boli od samego patrzenia

Jacek Ogiński 11:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Polski przygotowuje się do rozpoczęcia mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Polacy przystąpią do niej jako trzeci zespół poprzedniego czempionatu oraz aktualny zwycięzca Ligi Narodów. Wszystko wskazuje na to, że humory w kadrze dopisują, a dowodem są nagrania, jakie udostępniają sami kadrowicze. To pokazane przez Karola Kłosa i Bartosza Kurka z pewnością zainteresuje fanów.