Karol Kłos znalazł nową pracę. Ten zawód wzbudza ogromne kontrowersje

Karol Kłos to postać, którą świetnie kojarzą nie tylko sami kibice siatkówki. Równie popularny jest w internetowych kręgach. Choć jego publikacje w sieci często mają związek z uprawianą dyscypliną sportu, to jednocześnie są one tworzone z mocnym przymrużeniem oka. Wielokrotnie reprezentant Polski udowadniał również, że słynie z błyskotliwych ripost w internecie i nic dziwnego, że właśnie w świecie wirtualnym cieszy się tak ogromną popularnością. Wystarczy wspomnieć, że jego konto na Instagramie śledzi prawie 250 tysięcy internautów. Jednak to nie z tym portalem społecznościowym związany jest zawód, o którym sam wspomniał Kłos.

Nowa praca Karola Kłosa. Wszystko w internecie

Wspomniany profil na Instagramie zaczyna się od tzw. "bio". Dla niewtajemniczonych warto wyjaśnić, że to krótkie podsumowanie i opis osoby, do której należy konto. Karol Kłos w pierwszej kolejności w tym miejscu opisuje się jako "Mistrz Polski i świata". Wciąż więc siatkówka jest na pierwszym miejscu. Jednak dalej pojawiła się informacja na temat nowego zajęcia reprezentanta naszego kraju. "Tik Toker" - napisał o sobie siatkarz. Dla wielu to wciąż nie jest pełnoprawny zawód, ale coraz więcej osób przekonuje się, że internetowi twórcy również każdego dnia robią wszystko, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby fanów.

I chyba faktycznie Karol Kłos trafia do serc fanów na Tik Toku. Tik Tok to portal społecznościowy z krótkimi formami wideo, często żartobliwymi, który wciąż zdobywa coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Sam Kłos posiada tam grono ponad 500 tysięcy odbiorców! Pół miliona ludzi czeka na jego nowe treści i chętnie wchodzi w interakcję z idolem, który faktycznie powoli może traktować Tik Toka jako element swojej pracy. Tym bardziej, że na Instagramie podaje również dane kontaktowe dla firm zainteresowanych ewentualną współpracą marketingową.