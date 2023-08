Katarzyna Skowrońska pokazała wielkie nagie piersi. Zdjęcie pojawiło się w sieci niespodziewanie

Serce pęka na pół po informacjach, co dzieje się z Zuzanną Górecką! Poruszające słowa, aż trudno to sobie wyobrazić

Skowrońska to jedna z najważniejszych siatkarek "Złotek" za kadencji śp. trenera Andrzeja Niemczyka. To właśnie pod wodzą tego legendarnego szkoleniowca Polki sięgnęły po złoto mistrzostwo Europy w 2003 (Turcja) i 2005 roku (Chorwacja), a Skowrońska była kluczową zawodniczką tej drużyny. Piękna atakująca na początku 2017 roku zerwała więzadła krzyżowe i choć wracała jeszcze do gry, to dwa lata później zakończyła bogatą w sukcesy karierę.

Katarzyna Skowrońska na tle pięknych posągów

Na emeryturze Skowrońska się jednak nie nudzi. Przez wiele lat grała w lidze włoskiej i właśnie Italię, obok Polski, kocha najbardziej. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z podróży po tym pięknym kraju i w piątek wstawiła kolejne fotki z wojaży. Tym razem padło na cudowną Toskanię, a uwagę Skowrońskiej zwróciły pokaźnych rozmiarów posągi. Jeden z nich przedstawia mężczyznę, drugi kobietę z wielkimi nagimi piersiami. "W obliczu wielkiego piękna czuję się mała. Toskanio jesteś piękna!" - napisała Skowrońska na Instagramie.

Zdjęcia robią duże wrażenie. Zresztą zobaczcie sami!