Kiedy finał ME siatkarzy? Z kim i kiedy polscy siatkarze grają w finale? DATA GODZINA

Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. W półfinale pokonali Słowenię i będą mieli szanse wywalczyć złoto. Z kim zagrają siatkarze w finale ME? Rywala poznają po meczu Włochy - Francja TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z TEGO PÓŁFINAŁU. Drugi półfinał ME zostanie rozegrany w czwartek o godzinie 21.15. Finał mistrzostw Europy siatkarzy zaplanowano na sobotę 16 września o godzinie 21.

Przed nami finał ME siatkarzy. Biało-Czerwoni powalczą o złoto po kapitalnym występie Wilfredo Leona. Po raz trzeci z rzędu polscy siatkarze walczą o podium mistrzostw Europy, a z obecnym trenerem Nikolą Grbiciem zdobyli już czwarty krążek w imprezie wysokiej rangi, po złocie i brązie Ligi Narodów oraz srebrze mistrzostw świata. Recepta na sukces? Serbski trener mówi, że gracze muszą poświęcić swoje ambicje dla dobra drużyny. – Czy jestem pewien, że wszyscy moi podopieczni są gotowi zapomnieć o swoim ego? Absolutnie nie – zaznacza od razu. Filozofia trenerska Grbicia w reprezentacji Polski zakłada jak najpełniejsze wykorzystanie powołanej czternastki, z której każdy jest gwiazdą w klubie. Przy takim podejściu szkoleniowca miejsca w szóstce nie ma nawet tak wielka postać światowej siatkówki jak Wilfredo Leon. Ze Słowenią zagrał i spisał się fenomenalnie.

– Wszyscy są ważni, nie mogę powiedzieć, że jeden jest ważniejszy niż drugi. Każdego dnia ktoś może wystrzelić. Czy liczy się to, kto zaczyna, czy kto kończy mecz na parkiecie, czy też fakt, że Polska wygrała mecz? – pyta retorycznie Grbić. – W reprezentacji takiej jak Polska zawodnicy muszą odłożyć na bok ego dla dobra drużyny. Żaden pojedynczy gracz nie jest ważniejszy niż cały team.

Polscy siatkarze awans do finału ME wywalczyli po zwycięstwie nad Słowenią. Tym większa radość, bo ten rywal nam nie leży. Trener Nikola Grbić od początku ucinał wszelkie pytania o „słoweńską klątwę”. Pewnie także dlatego, że za jego rządów w reprezentacji Polski wygraliśmy dwa z trzech spotkań z niewygodnym przeciwnikiem. Porażka ze Słowenią przytrafiła się całkiem niedawno, w tegorocznym Memoriale Wagnera (0:3), ale nasz zespół dopiero zakończył wtedy wyczerpujące fizycznie zgrupowanie w Zakopanem i wszyscy mieli ciężkie nogi. – Wciąż słyszę pytania o historię meczów Polaków ze Słowenią – śmiał się Nikola Grbić przed bojem o finał ME. – Nie obchodzi mnie to! Ta statystyka z poprzednich czterech mistrzostw Europy nie ma dla mnie żadnej wartości - podkreślał nasz serbski selekcjoner.

Polscy siatkarze w finale ME zagrają z Włochami lub z Francją. Finał ME siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę 16 września 2023 w Rzymie. Początek finału ME siatkarzy o godzinie 21. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

