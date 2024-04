Kuriozalne sceny na parkiecie. Dwie siatkarskie gwiazdy pocałowały się z radości, wielka konsternacja

Nie do wiary!

Żona Andrzeja Wrony przerwała wywiad męża. Wręcz rzuciła się na siatkarza. Dziennikarz nie miał pojęcia, co robić

Aż przykro się robi po tym, co przekazał Łukasz Kaczmarek. Spełniło się najgorsze. Po słowach gwiazdora ZAKSY Kędzierzyn-Koźle aż ściska w gardle

Emocje wzięły górę

Siatkarki Vakifbanku Stambuł w ostatnim czasie musiały pogodzić się z dwiema bolesnymi porażkami. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów (do którego dotarły pokonując m.in. PGE Rysice Rzeszów) musiały uznać wyższość włoskiego Conegliano. Teraz natomiast walczyły z Eczacibasi w półfinale mistrzostw Turcji. Starcie było niezwykle emocjonujące, a ostatecznie lepszy okazał się drugi z zespół. O tym, jak duże emocje towarzyszyły spotkaniu świadczy nietypowe zdarzenie z pierwszego seta.

Magda Stysiak o sukcesach kadry siatkarek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Siatkarki pocałowały się po zdobytym punkcie, duże zamieszanie

W trakcie pierwszego seta po zdobyciu jednego z punktów siatkarski Vakifbanku były tak rozemocjonowane, że doszło do... pocałunku między Cansu Ozbay i Alexandrą Frantti. Turczynka podbiegła do swojej koleżanki i aż złapała ją jedną ręką za twarz, przysuwając się blisko niej. Zdaje się jednak, że chciała do niej coś powiedzieć, jednak Frantti podsunęła się tak blisko, że zawodniczki przypadkowo się pocałowały! Obie były nieco zmieszane sytuacją, zwłaszcza Amerykanka, a ich koleżanki zareagowały na wszystko śmiechem.

Ostatecznie, jak wspomnieliśmy, Vakifbank uległ w półfinale Eczacibasi, ale na osłodę zdobył brązowy medal mistrzostw Turcji, pokonując dwukrotnie 3:0 Turk Hava Yollari.

maclari izlerken moment kovaladigimdan degil ama bu moment baskaydi kaydettim 🤭👩‍❤️‍💋‍👩 #cansuözbay #alifrantti pic.twitter.com/7BkIfPGVKL— fsvrares (@fsvedt) April 4, 2024