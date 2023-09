i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski

Duch drużyny

Liderka kadry wprost o atmosferze w kadrze. Mocna deklaracja. Aż serce rośnie od takich słów

Ta grupa na parkiecie jest jednością i to widać w najważniejszych momentach decydujących o być albo nie być. Gdyby nie to, polskie siatkarki nie awansowałyby do igrzysk olimpijskich w Paryżu po szalonym meczu, w którym popełniały mnóstwo błędów, ale jakimś cudem wyrwały Włoszkom kwalifikację, zwyciężając w Łodzi 3:1.