Najgorętsza siatkarka pokazuje ciało za pieniądze. Te zdjęcia rozpalają do czerwoności, nie wstydzi się zrzucać ubrań

Nie jest niczym nowym, że wśród sportsmenek przeprowadzane są nieoficjalne rankingi na najpiękniejsze zawodniczki. Same panie bardzo często lubią kusić na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych. Zwłaszcza wśród siatkarek nie brakuje urodziwych kobiet, a czołową lokatę według wielu fanów zajmuje niewątpliwie Key Alves. Brazylijska siatkarka jeszcze do niedawna reprezentowała barwy klubu Osasco Voleibol Clube i dzieliła szatnię z reprezentantką Polski, Malwiną Smarzek. Key Alves jest popularną postacią w Brazylii, o czym może świadczyć choćby liczba obserwujących jej profil na Instagramie.

Siatkarka ma aż 13,2 mln obserwujących. Popularność zaprowadziła ją choćby do znanego programu „Big Brother”, w którym występowała, gdy miała przerwę w siatkówce związaną z kontuzją. Key Alves najwyraźniej polubiła życie na świeczniku, bo postanowiła porzucić siatkówkę dla… rozbieranych zdjęć. Brazylijka od dawna pokazuje pikantne fotografie w mediach społecznościowych, ale tym razem poszła o krok dalej i zaczęła działać na platformie, gdzie publikuje się rozbierane zdjęcia.

- Czy mi się to podoba, czy nie to nie z siatkówki czerpię największe dochody. Uważam się za sportowca, modela, influencera i przedsiębiorcę we własnej firmie. Zarabiam około pięćdziesiąt razy więcej dzięki platformom cyfrowym niż dzięki siatkówce. O to naprawdę chodzi – powiedziała w rozmowie z „O Globo”.