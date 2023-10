Najpiękniejsza polska siatkarka sprawiła, że internet zapłonął. Wystarczyło jedno nagranie Martyny Grajber

Martyna Grajber od kilku lat cieszy się szczególną sympatią kibiców. 28-latka przez długi czas stanowiła o sile przyjęcia reprezentacji Polski siatkarek, ale pod wodzą Stefano Lavariniego straciła miejsce w kadrze. Mimo to, w dalszym ciągu jest niezwykle popularna, a łatka najpiękniejszej polskiej siatkarki będzie z nią trwać zapewne aż do końca kariery. Sama zawodniczka szuka nowych bodźców, o czym świadczy fakt przestawienia się z roli przyjmującej na libero. Kto wie, być może na tej pozycji uda się jej z powrotem zawitać do reprezentacji. Jest to oczywiście główny cel każdej polskiej siatkarki, ale Grajber czerpie frajdę także poza parkietem. Zawodniczka Chemika Police czuje się jak ryba w wodzie w internecie, co ostatnio ponownie udowodniła.

Martyna Grajber jednym nagraniem podpaliła internet

Dla fanów Grajber nie jest nowością jej aktywność w mediach społecznościowych. Siatkarka od dawna chętnie z nich korzysta i stara się w ten sposób utrzymywać kontakt z kibicami. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 45 tysięcy użytkowników, co warto podkreślić, patrząc na jej ostatni wyczyn. Otóż po wygranym Superpucharze Polski kapitan Chemika Police opublikowała śmieszny film z dekoracji, na którym miała drobne problemy z upominkiem. Sama Grajber nie spodziewała się, że to nagranie aż tak się rozejdzie!

Już po kilku dniach krótki filmik 28-letniej siatkarki został odtworzony ponad milion razy! Grajber nie dowierzała, ale liczby nie kłamią. W związku z tym postanowiła pochwalić się tym osiągnięciem za pośrednictwem Instastories, przy okazji dziękując fanom. Trzeba przyznać, że piękna libero sprawdza się nie tylko na boisku, lecz także w sieci!

