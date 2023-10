Najpiękniejsza polska siatkarka pokazała dekolt głęboki tak, że aż zaniemówiliśmy. Rozgrzałaby nawet Syberię

Zaczęli grać we wtorek, skończyli w środę

Zima zbliża się wielkimi krokami, ale temperatury w Polsce wciąż są dość wysokie. Pod koniec października oscylują w granicach 10 stopni Celsjusza, jednak Martyna Grajber sprawiła, że w wielu domach mogły się momentalnie podnieść. Siatkarka, która przez lata grała jako przyjmująca, a obecnie rozgrywa pierwszy sezon w roli libero, zanotowała znakomity początek sezonu w barwach Chemika Police. Wraz z drużyną bez straty seta wygrała trzy pierwsze mecze ligowe, a w środę zdobyła Superpuchar Polski po zwycięstwie 3:1 z ŁKS Łódź. Ma więc powody do radości, które są możliwe dzięki ciężkim treningom.

Głęboki dekolt Martyny Grajber. Aż zaniemówiliśmy

Grajber ma wielu fanów, co widać m.in. na Instagramie. Jej profil w tym serwisie obserwuje ponad 45 tysięcy użytkowników i nie jest dla nich nowością zdjęcie czy nagranie ulubienicy z treningu. 28-latka mocno promuje zdrowy styl życia i chętnie dzieli się aktywnością fizyczną z fanami. Mocno ułatwia jej to współpraca z odzieżową marką, która dba o jej komfort. Siatkarka niejednokrotnie zachwalała sobie tę współpracę, a ostatnio zrobiła to ponownie.

"Sezon wystartował! To będzie mój 11. w profesjonalnej siatkówce. Każdy z sezonów był inny, nigdy tylko cel się nie zmieniał - być najlepsza" - napisała Grajber pod specjalnym zdjęciem. Na nim siatkarka ćwiczyła na siłowni - robiła przysiad w sportowym staniku i z pewnością przykułaby niejeden wzrok. Jej wysportowana sylwetka budzi podziw!