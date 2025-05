Najpiękniejsza polska siatkarka napiła się drinka i pokazała piękne widoki. Zjawiskowe zdjęcie Marii Stenzel

Maria Stenzel wybrała się na wakacje. Pokazała piękne widoki

Maria Stenzel to świetna polska libero. 26-letnia siatkarka ma w swoim dorobku m.in. dwa Superpuchary Polski, Puchar Polski czy mistrzostwo kraju. Zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódź po zakończeniu sezonu ma czas na nieco odpoczynku. Choć lada moment zaczynają się rozgrywki Ligi Narodów, to siatkarka nie pojawiła się w kadrze na ten turniej.

Nie chcę, żeby ludzie odebrali to tak, że to, co wydarzyło się w zeszłym sezonie kadrowym, wpłynie na mnie i ja do tej reprezentacji nie chcę należeć. Ludzie tego nie wiedzą, ale myślałam już o przerwie w reprezentacji w momencie, kiedy grałam cały sezon reprezentacyjny od deski do deski, grałam każdy mecz – mówiła w kwietniu Stenzel w rozmowie z „Siatkarskie Ligi”.

Siatkarka w mediach społecznościowych pokazała zdjęcia, jak spędza końcówkę maja. Razem ze swoim ukochanym Mateuszem Żyro wybrali się na wakacje. Sportowa para zdecydowała się na odpoczynek w Grecji.

Stenzel pokazała fotografię, kosztując popularny drink – aperola. W tle widać było cudowne, greckie wzgórza.

Kiedy mecze Ligi Narodów siatkarek?

Liga Narodów siatkarek rusza już 4 czerwca. Polki zaczną rywalizację od meczu z Tajlandią. W kolejnych dniach zagrają jeszcze z Chinkami, Turczynkami i Belgijkami.

Drugi turniej rozpocznie się dwa tygodnie później. Polki zagrają z kadrą Holandii, USA, Niemcami i Serbią. Ostatni turniej w Japonii ruszy 9 lipca. Rywalkami Stefano Lavariniego będą kadry Korei Południowej, Brazylii, Japonii i Bułgarii.