Najpiękniejsza polska siatkarka pokazała się w samym staniku! Zrobiła to z szerokim uśmiechem, można się zakochać

Martyna Grajber od lat jest jedną z najpopularniejszych polskich siatkarek. Zawdzięcza to m.in. grze w reprezentacji Polski, w której zaliczyła wiele występów, i nawet nieobecność w kadrze Stefano Lavariniego nie zmienia tego, że kibice dalej śledzą jej losy. 28-latka od dwóch lat nie pojawiła się w reprezentacji, ale przed nią szczególny sezon. Nominalna przyjmująca została przekwalifikowana na libero Chemika Police, do którego wróciła po dwóch latach i od razu została kapitanem drużyny. Zespół Grajber ma już zresztą pierwszy mecz Tauron Ligi za sobą. Policzanki pewnie wygrały 3:0 ze Stalą Mielec i liczą na to, że będzie to zapowiedź udanego sezonu. Grajber jako kapitan z pewnością zrobi wszystko, by tak było.

Uśmiechnięta Martyna Grajber w samym staniku

28-latka jest prawdziwą pasjonatką treningów, co da się zauważyć w jej mediach społecznościowych. Instagramowy profil Grajber śledzi niemal 45 tysięcy użytkowników, którzy regularnie mogą zajrzeć za kulisy życia zawodowej siatkarki. Ta chętnie się nimi dzieli, choć sport w dalszym ciągu jest dla niej najważniejszy. Dlatego w pełni oddaje się treningom, w których od pewnego czasu pomaga jej współpraca z jedną z marek odzieżowych. Ta dostarcza jej m.in. staniki sportowe, a Grajber chętnie w nich pozuje.

W czwartek piękna polska siatkarka postanowiła pochwalić się nowym stanikiem w kolorze liliowym. W tym celu wzięła do ręki telefon i wykonała "selfie", nie kryjąc uśmiechu. Od razu widać, że nowy strój przypadł jej do gustu i zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. "Zakochana" - napisała zresztą sama Grajber.

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber w staniku