Niewyobrażalna tragedia na drodze. Nie żyje prezes klubu i dwóch siatkarzy, kolejny jest ciężko ranny

Przełomowe informacje o polskim siatkarzu. Mateusz Bieniek przekazał to publicznie, przeżywał duży dramat

Wrócił do zdrowia

Wydarzenia z sobotniego popołudnia wstrząsnęły całym środowiskiem bułgarskiej siatkówki. Szczegóły tragicznego wypadku, jaki miał miejsce między miastami Łowecz i Plewen, podaje portal WP SportoweFakty, powołując się na lokalne media. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Volkswagen oraz Honda miało dojść z powodu złych warunków na drodze, a dokładniej – mokrej nawierzchni. Podróż skończyła się tragicznie dla jadących Hondą zawodników Olympieca Plewen, Simeona Simeonova, Kaloyana Minkova i Pavla Kaleva, a także prezes klubu Stefki Velikovej. Z całej czwórki przeżył jedynie Kalev, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Nie ma informacji o tym, co stało się z kierowcą drugiego pojazdu.

Druzgocąca strata. Bułgarska federacja zarządziła żałobę

Po tragicznym wypadku z udziałem zawodników i prezes Olympieca Plewen bułgarska federacja siatkówki ogłosiła trzy dni żałoby. – Zapamiętamy Stefkę Velikovą jako oddaną przyjaciółkę federacji. Była wielką fanką siatkówki. Osobą, która swoim entuzjazmem, profesjonalizmem i życzliwością rozpalała iskrę wśród wielu młodych ludzi. Była jednym z głównych motorów napędowych rozwoju siatkówki w Plewenie. To ogromna strata dla wszystkich – wspominana jest prezes Olympieca w oświadczeniu federacji. Wszystkie weekendowe mecze siatkarskie w Bułgarii rozpoczynały się minutą ciszy.

