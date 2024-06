Niewyobrażalne, przez co musieli przejść siatkarze reprezentacji Polski! Prawdziwe męczarnie. Wszystko udokumentowali

Wielu kibiców reprezentacji Polski w ostatnich godzinach żyła przede wszystkim przenosinami Aleksandra Śliwki do japońskiego zespołu Suntory Sunbirds po tym, jak zakończył on swoją sześcioletnią przygodę w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W tym czasie podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia byli już w podróży do Japonii, gdzie rozegrają drugi turniej Ligi Narodów 2024. Podróż biało-czerwonych do Kraju Kwitnącej Wiśni nie należał jednak do najłatwiejszych, bowiem spędzili oni w podróży ponad dobę i jak się okazuje, postanowili dokładnie zmierzyć czas od początku aż do samego końca swojej podróży. Niektórzy z polskich siatkarzy po dotarciu do swoich pokojów po prostu padli ze zmęczenia, nie kryjąc jak wyczerpująca była to podróż na drugi koniec świata.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

Jeden z podopiecznych selekcjonera Nikoli Grbicia, Jakub Kochanowski postanowił zacząć mierzyć czas całej podróży do Japonii na kolejne mecze Ligi Narodów 2024, a wynikiem podzielił się w mediach społecznościowych. Na telefonie reprezentanta Polski widzimy, że byli oni w podróży ponad 25 godzin. Zanim biało-czerwoni dotarli na miejscu mieli jeszcze przesiadki w Chinach oraz Korei Południowej.

W Kraju Kwitnącej Wiśni reprezentacja Polski zagra kolejne cztery mecze Ligi Narodów 2024. Pierwsze spotkanie odbędzie się już we wtorek 4 czerwca z Bułgarią. Później biało-czerwonych czekają spotkania z Turcją, Japonią i Brazylią. Po ostatnim spotkaniu siatkarze Nikoli Grbicia wrócą do Europy, na kolejny turniej rozgrywany w Słowenii.