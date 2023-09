Nikola Grbić już się z tym nie krył. Wytoczył najcięższe działa, ogłosił to wszem wobec

Polscy siatkarze wygrali już w tym roku Ligę Narodów i mistrzostwa Europy, ale to wcale nie oznacza, że mogli się rozjechać i odpocząć przed sezonem klubowym. Na przełomie września i października czeka ich jeszcze jeden ważny turniej - kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy będą rywalizować w Chinach w dniach 30 września - 8 października, ale w składzie zabraknie kapitana i lidera - Bartosza Kurka. Wobec jego problemów zdrowotnych mówiło się o tym już podczas ME, a w ostatnich dniach potwierdził się czarny scenariusz. Mimo to, podopieczni Nikoli Grbicia lecą do Chin po awans na IO i w tym celu trener postanowił zabrać najsilniejszy możliwy skład, który kilkanaście dni temu świętował zwycięstwo w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Nikola Grbić wytoczył najcięższe działa. Znamy skład Polski na kwalifikacje olimpijskie

Grbić poza Kurkiem w dalszym ciągu nie mógł skorzystać też z kontuzjowanych środkowych - Mateusza Bieńka i Mateusza Poręby. W związku z tym postawił na ten sam skład, który sprawdził się w mistrzostwach Europy. Jedyną zmianą jest oczywiście nieobecność kapitana, którego na ataku zastąpił Bartłomiej Bołądź. Taka decyzja oznacza, że ponownie w składzie znalazło się aż pięciu przyjmujących i tylko trzech środkowych. W Chinach polscy siatkarze zmierzą się z: Belgią, Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią i Chinami.

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu:

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Oto drużyna, która w chińskim Xi'an, w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich zagra o bilety do Paryża 🇵🇱 pic.twitter.com/4ftbJwOmkC— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 26, 2023