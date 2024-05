Okropna żółć wylała się na Malwinę Smarzek. Aż nóż w kieszeni się otwiera. Polska siatkarka przeszła przez piekło

Malwina Smarzek już w poprzednim sezonie wróciła do reprezentacji po blisko dwóch latach nieobecności, ale nie zagrała w żadnym meczu. Wszystko przez kontuzję kolana, a wobec znakomitej gry Polek kibice mogli zapomnieć o absencji liderki reprezentacji z poprzednich lat. Dla 27-letniej atakującej ostatnie 24 miesiące były drogą przez piekło, które zaczęło się w lutym 2022 roku. Smarzek grała wówczas w Lokomotiwie Kaliningrad, a po inwazji Rosji na Ukrainę przez pewien czas zachowywała milczenie. Dopiero po kilku tygodniach wyjechała z kraju agresora i wróciła do Polski, gdzie spotkała ją ogromna fala hejtu. Dość zrozumiała krytyka przekroczyła niestety jakiekolwiek granice, o czym siatkarka opowiedziała w ostatniej rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport.

Malwina Smarzek przerwała milczenie. Naprawdę powiedziała to o Stefano Lavarinim, mocny przekaz

Rodzinie Malwiny Smarzek życzono śmierci

- Pomijam moją własną osobę. Najbardziej bolały mnie groźby w kierunku mojej rodziny. Ja jako ja - to jedna sprawa. Moja rodzina jest według mnie jednak nietykalna, nie ma z tym nic wspólnego. Czytanie na własnym profilu życzeń śmierci dla mojej mamy, taty, brata to są rzeczy, których nie chce się widzieć – żeby oni płacili za to, że ich córka i siostra jest siatkarką. To trudny temat i taki pewnie zostanie. Takie rzeczy będą się powtarzać, więc ważne, by o tym mówić - przyznała szczerze Smarzek. Tamte chwile doprowadziły ją do depresji, o której opowiedziała jakiś czas temu w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu".

Malwina Smarzek przeszła przez piekło. Ludzie na nią pluli

- Doszło do tego, że bałam się wyjść z domu. Zdarzało się, że ludzie mnie popychali albo na mnie pluli. Miałam ataki paniki. To był moment, gdzie wszystko mnie przytłoczyło. To się we mnie gromadziło. Miałam moment, gdy czułam, że nie ma sensu grać w siatkówkę, brać prysznic, jeść, wyjść na dwór... Nie wiedziałam, co jest grane - zdradziła wtedy byłemu siatkarzowi. Teraz te skandalicznie złe emocje znacząco opadły, a Smarzek jest gotowa pomóc reprezentacji na igrzyskach olimpijskich.