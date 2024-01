Oto, co zrobił Aleksander Śliwka. Głowa boli od obrazków z tego wideo

Najlepsi polscy siatkarze uczyli się w… jednej szkole. Wielu uzyskało tu solidne wykształcenie, oto to miejsce

Choć Aleksander Śliwka ma przed sobą jeszcze sporo grania w siatkówkę, to lista jego sukcesów już teraz jest tak długa, że można byłoby obdzielić nią może nawet i kilkudziesięciu zawodników. Rywale mogą się tylko głowić nad tym, jak reprezentant Polski dokonuje niemożliwego i przesuwa kolejne granice. Dlatego też dodatkowo trzeba docenić materiał, w którym wszystkie osiągnięcia z 2023 roku zostały zebrane w jednym miejscu. Po tym wideo, jakie Śliwka dodał na swój instagramowy profil, fani wpadli w zachwyt i nie mogli przestać prześcigać się w gratulacjach i życzeniach najlepszego na kolejne miesiące dla asa polskiej kadry w siatkówce.

Wspaniałe wideo Aleksandra Śliwki

Choć Aleksander Śliwka uchodzi za człowieka skromnego i z pewnością woda sodowa nie uderzyła mu do głowy, to tworząc to krótkie, acz bogate w treść wideo, sam zauważył, że dokonał rzeczy wielkich. "2023 był niesamowity" - przyznał szczerze w opisie materiału, na którym przedstawił wyjątkowe chwile zarówno z meczów reprezentacji Polski, jak i rozgrywek klubowych.

Ludzie wpadli w zachwyt po obrazkach u Śliwki

Choć przeciwnicy mogą tylko zazdrościć, to prawdziwi fani Aleksandra Śliwki na każdym kroku doceniają siatkarza i wyrażają swój podziw. Tym razem duża część obserwujących dodała jeszcze jedno życzenie. Niemal wszyscy komentujący postanowili napisać, że w 2024 Śliwka z kolegami z kadry zawojuje najważniejszą imprezę - igrzyska olimpijskie, które w rozpoczętym właśnie roku odbędą się w Paryżu.