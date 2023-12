Krew odpłynęła nam z twarzy, kiedy gruchnęły te wieści o Wilfredo Leonie! Fatalne informacje

W szeregach siatkarskiej reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy zaliczają się do grona najlepszych zawodników na świecie i wnoszą niezwykle wiele do kadry prowadzonej przez selekcjonera Nikolę Grbicia. Do tej grupy oczywiście zalicza się również Wilfredo Leon, który jednak w ostatnim czasie nie może pomagać swoim kolegom na parkiecie i cierpliwie próbuje poradzić sobie z urazem, który wykluczył go z gry na długi czas. Teraz okazuje się jednak, że oczekiwanie na powrót Leona może się wydłużyć jeszcze bardziej, co nie napawa optymizmem tuż przez zbliżającymi się igrzyskami.

Niedawno Wilfredo Leon udzielił obszernego wywiadu "TVP Sport", gdzie m.in. zdecydował się na poruszające wyznanie na temat swojej młodości oraz oczywiście odniósł się do swojego urazu i absencji na boisku. Jak przyznał sam reprezentant Polski, jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne uszkodzonego kolana nie są potrzebne, jednak "Przegląd Sportowy" dotarł do nieco bardziej niepokojących informacji.

Jak udało się ustalić dziennikarzom, w kości w kolanie Wilfredo Leona miała pojawić się dziura, a ewentualne zabiegi są wręcz niezalecane. Siatkarz reprezentacji Polski oraz sztab biało-czerwonych może tylko liczyć na to, że stan zdrowia Leona szybko się poprawi i ten będzie mógł wrócić do gry, jednak zdaniem "Przeglądu Sportowego", najgorszy scenariusz ma zakładać absencję zawodnika aż do lutego przyszłego roku.