i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

Nie jest fatalnie

Wilfredo Leon po wielu tygodniach przerwał milczenie. Taka jest prawda o zdrowiu siatkarza. Nikola Grbić patrzył na to z niepokojem

dko 7:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Każdy kolejny dzień przybliża nas do największej imprezy czterolecia, którą będą igrzyska olimpijskie w Paryżu. W stolicy Francji w roli faworytów do medali pojadą rzecz jasna siatkarze. Reprezentanci Polski ponownie będą chcieli przełamać klątwę i sięgnąć po złoty krążek. W tym kontekście każda informacja o kontuzji zawodnika może budzić niepokój. Wilfredo Leon w ostatnich tygodniach nie pojawiał się na parkiecie, ale jak sam przekonuje, niebawem powinno się to zmienić.