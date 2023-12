i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

nawet twardziel pęknie

Nie da się powstrzymać płaczu po tym, co spotkało Wilfredo Leona! Łzy same płyną do oczu. Po tych słowach pęknie nawet twardziel

Waldemar Kowalski 15:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Obecnie Wilfredo Leon to nie tylko jeden z największych gwiazdorów reprezentacji Polski, ale także jeden z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie. Urodzony na Kubie zawodnik dziś może pozwolić sobie na naprawdę dużo, zapewniając swojej rodzinie wszystko, czego ta potrzebuje. W czasach swojego dzieciństwa, jego życie wyglądało jednak zupełnie inaczej. To, co go spotkało sprawi, że wiele osób uroni łzę.