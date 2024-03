Piekielnie trudne chwile w życiu Andrzeja Wrony. Ciężarna żona siatkarza Projektu Warszawa o wszystkim poinformowała publicznie

Już przed kilkoma miesiącami Andrzej Wrona oraz Zofia Zborowska poinformowali, że spodziewają się kolejnego dziecka, a mała Nadzieja będzie miała siostrzyczkę. Aktorka oraz małżonka siatkarza Projektu Warszawa zbliża się już do daty porodu, który nastąpi lada dzień. To oznacza wielkie zmiany przede wszystkim dla samego byłego reprezentanta Polski, który będąc odpowiedzialnym za swoją partnerkę i noszone przez nią dziecko musi być w ciągłej gotowości do działania oraz dostosować się do warunków, które sprzyjają Zborowskiej.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

- Czuję, że wielkimi krokami nadchodzi ten moment ciąży, w którym @w_kracze śpi w dresach i bluzie, bo ja muszę mieć temp w pokoju ok 16 stopni żeby nie stopnieć na łóżku - poinformowała na swoich Instagram Stories Zofia Zborowska ujawniając, co obecnie dzieje się w domu siatkarza.

i Autor: Instagram/ w_kracze screen Prawda o ciąży żony Andrzeja Wrony

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska pobrali się już prawie 5 lat temu - w sierpniu 2019 roku. Dwa lata po ich zaślubinach, w 2021 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Nadzieja. Termin porodu kolejnego dziecka nie jest jeszcze znany jednak to, przez co przechodzi obecnie partnerka siatkarza pozwala sądzić, że chwila jest jest już bardzo blisko.