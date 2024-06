Piękna polska siatkarka zrzuciła ubrania i odsłoniła ciało w bikini! Na widok figury Martyny Grajber zaczęli pisać o żylecie

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Wśród polskich siatkarek nie brakuje zawodniczek, które mogą pochwalić się nie tylko ogromnym talentem i umiejętnościami, ale również popularnością. Do tej grupy bez dwóch zdań zalicza się również Martyna Grajber-Nowakowska, której profil na Instagramie śledzi niemalże 50 tysięcy osób. Zawodniczka grająca na co dzień dla Chemika Police regularnie dodaje kolejne posty i relacje, dzieląc się z internautami swoimi przeżyciami i przemyśleniami oraz pokazując, co obecnie dzieje się w jej życiu. Na profilu siatkarki nie brakuje również zdjęć, które przyciągają zdecydowanie większą uwagę i tak było również i tym razem. Kobieta postanowiła pochwalić się zdjęciem z bikini, a męska część jej widowni nie zamierzała czekać z reakcją.

- Ohh Barcelono… - napisała krótko Martyna Grajber-Nowakowska pod swoim zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją w stroju kąpielowym. Figura polskiej siatkarki sprawiła, że komentarze zaczęły sypać się jak z rękawa, a jej fani prześcigali się w tym, kto wypowie pod adresem kobiety większy komplement.

- Super jak nastolatka👌 Pozdrowionka - rozpływał się nad Grajber i jej ciałem jeden z mężczyzn. - Żyleta - wypalił kolejny z fanów polskiej siatkarki. To jednak nie koniec, bo nie zabrakło również porównać siatkarki do bóstwa. - Boska Cudowna 😍 Bogini piękności - czytamy dalej pod zdjęciem. W zaledwie kilkanaście godzin od publikacji, post Grajber został polajkowany 2 tysiące razy.