Po tym, co spotkało najpiękniejszą polską siatkarkę, aż chce się współczuć. Martyna Grajber otrzymała kolosalny cios

W szeregach reprezentacji Polski siatkarek oraz TAURON Lidze nie brakuje zawodniczek, które na co dzień cieszą się ogromną popularnością oraz sympatią ze strony fanów. Doskonale widać to na przykładzie Martyny Grajber-Nowakowskiej, którą w mediach społecznościowych licznie obserwują jej wierni fani, a niemalże każde wydarzenie z jej życia odbija się szerokim echem w sieci. Tym razem zawodniczka grająca na co dzień dla Chemika Police postanowiła podzielić się niekoniecznie przyjemną rzeczą, która spotkała ją w jej własnym domu. Z pewnością żadna kobieta nie chciałaby być na jej miejscu.

Martyna Grajber-Nowakowska otrzymała potworny cios. Współczuć to za mało po tym, co przydarzyło się siatkarce

Polska siatkarka postanowiła bowiem zamówić sobie jedzenie z dostawą do domu, co na pozór nie wydaje się zbyt niebezpieczne. Jako jedna, że Martyna Grajber zalicza się do grona najbardziej popularnych i rozpoznawalnych zawodniczek w naszym kraju, to dostawca posiłku rozpoznał ją po dostarczeniu zamówienia i... postanowił skierować do niej dość przykre słowa o tym, że na żywo nie wygląda najkorzystniej.

- Kiedy otwierasz kurierowi z @pysznepl a on ci mówi "W telewizji chyba wygląda pani lepiej" #nowyrokdojeżdżajaknigdy - pożaliła się w mediach społecznościowych polska siatkarka, dzieląc się słowami, jakie miał odwagę skierować do niej mężczyzna.

