Wielu złapie się za głowę widząc, co zrobiła ze swoim wyglądem Martyna Grajber! Najpiękniejsza polska siatkarka już tak nie wygląda

Martyna Grajber jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarek. Przez lata stanowiła o sile reprezentacji Polski, ale od kiedy jej stery objął Stefano Lavarini, przyjmująca wypadła ze składu. To nie oznaczało jednak rozbratu z kadrą, bo 28-latka szybko odnalazła się w nowej roli ekspertki telewizyjnej. Pracowała tak m.in. podczas niedawnej Ligi Narodów, ale przed Grajber coraz większe wyzwania. Już niedługo siatkarka Chemika Police rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, o czym otwarcie informuje fanów w mediach społecznościowych. To będzie oznaczało też rozłąkę z mężem, Janem Nowakowskim, który sezon spędzi w Lublinie. Grajber przygotowuje się już na te trudne chwile, a jednym ruchem zaskoczyła naprawdę wiele osób.

Martyna Grajber już tak nie wygląda!

W nowym sezonie Grajber czeka między innymi zmiana pozycji. 28-latka, która przyzwyczaiła kibiców do gry na przyjęciu, tym razem ma być libero Chemika Police. Taką informację ogłoszono już tuż po dopięciu wszelkich formalności związanych z transferem. Najwyraźniej siatkarka mocno wzięła sobie do serca okres życiowych zmian, bo tuż przed startem klubowych przygotowań postanowiła przejść totalną metamorfozę! Fani, którzy przyzwyczaili się do jej długich włosów mogą być w prawdziwym szoku.

Grajber zmieniła wygląd

"Za troszkę ponad tydzień zaczynamy kolejny sezon Tauron Ligi. Dla mnie to będzie sezon zmian, nowych wyzwań i otwierania nowych rozdziałów. Zmiany zaczynam juz dziś. Jak Wam się podoba nowa wersja? Ja się zakochałam w krótkich włosach" - napisała na Instagramie Grajber. Do tego opisu dołączyła wyjątkowe nagranie od fryzjerki, która zadbała o jej włosy. Widać na nim, jak bardzo zmieniła się fryzura siatkarki, która po wszystkim wręcz promieniała ze szczęścia.