Serce zabiło nam mocniej po tych słowach Stefano Lavariniego. Trener polskich siatkarek przekazał znakomitą wiadomość

Polskie siatkarki pierwszy mecz tegorocznych mistrzostw Europy rozegrają już 18 sierpnia, kiedy zmierzą się ze Słowenkami. W fazie grupowej Biało-Czerwone czeka rywalizacja w Belgii z kolejno: Słowenią, Węgrami, Serbią, Belgią i Ukrainą. Wydaje się, że brązowe medalistki niedawnej Ligi Narodów nie powinny mieć problemów z wyjściem z tej grupy, po czym zacznie się prawdziwa rywalizacja. Optymizm kibiców jest tym większy z powodu głośnych powrotów do kadry. Stefano Lavarini przed ME dołączył do kadry Malwinę Smarzek i Joannę Wołosz. Obydwie miały już okazję wystąpić w reprezentacji w ostatnich towarzyskich meczach z Turcją. Ich powrót powiększa potencjał całej drużyny, o czym wprost wypowiedział się selekcjoner.

Stefano Lavarini przekazał znakomitą wiadomość

W rozmowie z "Interią" Włoch został wprost zapytany o to, o ile lepsza jest reprezentacja z Wołosz w składzie. - Nie możemy rozmawiać w ten sposób. Mamy również inne rozwiązania, Kasia [Wenerska - red.] pokazała, że może radzić sobie świetnie. Ujmę to tak: kiedy mamy więcej broni, możemy podnosić nasz poziom - zaczął Lavarini. Po chwili skomplementował jednak liderkę Biało-Czerwonych.

- Oczywiście Asia jest najlepszą rozgrywającą na świecie i to przyjemność oraz wielka przewaga mieć ją po naszej stronie. Ale nie chcę tego oceniać w kategorii 10 czy pięciu dodatkowych procent. Chcemy być najmocniejsi, jak to możliwe, z dziewczynami, które dołączyły do drużyny - wyjaśnił włoski selekcjoner. Oby jego słowa sprawdziły się już podczas nadchodzących mistrzostw Europy!