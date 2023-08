Anna Kurek pokazała się w zjawiskowej sukni. Fani błyskawicznie zwrócili uwagę na ten szczegół, dostali szybką odpowiedź

Aż serce może się rozpuścić po tym, co Zuzanna Górecka napisała do swojego ukochanego. Drżała o Zbigniewa Bartmana

Anna Kurek miała ostatnio sporo powodów do świętowania. Najpierw reprezentacja Polski kobiet, w której niegdyś występowała, sięgnęła po brąz Ligi Narodów, a później męska kadra, w której występuje jej mąż, zdobyła złoty medal tych rozgrywek. Żona Bartosza Kurka pokazała nawet, jak świętowała ten sukces wraz z innymi partnerkami polskich siatkarzy. Była zawodniczka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na swoim profilu na Instagramie zgromadziła już ponad 100 tys. obserwujących! Regularnie publikuje ona kolejne posty i tym razem znów wywołała poruszenie wśród fanów, a to za sprawą intrygującego zdjęcia.

Ukochana Bartosza Kurka w zjawiskowej kreacji. Fani zwrócili jednak uwagę nie tylko na to

Na najnowszym zdjęciu Anna Kurek pokazała się w kremowej, długiej do pół łydki sukience. Na uwagę zasługuje fakt, że ma ona niemal całkiem odsłonięte plecy, a wcięcie sięga w zasadzie do ich części krzyżowej. Oczywiście fani nie mogli wyjść z zachwytu nad kreacją żony Bartosza Kurka, ale nie tylko to przyciągnęło ich uwagę.

Jeden z internautów postanowił zapytać się o... tatuaż, jaki na prawym ramieniu ma Anna Kurek. Na udostępnionych przez nią zdjęciach jest on dość dobrze widoczny, ale trudno dokładnie rozpoznać, co na nim jest. – A ten ptak na prawym ramieniu to kura? – pyta jeden z użytkowników Instagrama. Anna Kurek wykorzystała to pytanie do drobnego żartu i odpowiedziała twierdząco – kurka – napisała ukochana polskiego siatkarza, dodając roześmianą minkę. Zdrobnienie tego słowa to oczywiście mała gra słowna nawiązująca do nazwiska siatkarskiej pary.