Żona Bartosza Kurka na szalonej imprezie z pięknymi koleżankami. Suto zastawione stoły, nikt się nie oszczędzał

Kolejne wymagające mecze to obciążenie nie tylko dla siatkarzy naszej drużyny narodowej. Niewielu zdaje sobie sprawę, jak wielkie emocje i poświęcenie przeżywają również żony, narzeczone i dziewczyny sportowców. Tygodnie rozłąki to jedno, ale z drugiej strony podczas każdego meczu ukochane ściskają kciuki za powodzenie. Cieszą się z sukcesów wybranków serca i przeżywają mocno ich porażki. Nic dziwnego, że po intensywnych tygodniach również one postanowiły nieco wyluzować. A okazja była nie byle jaka. Anna Kurek, żona jednego z najlepszych siatkarzy świata - Bartosza Kurka, postanowiła pokazać zdjęcia z imprezy po triumfie biało-czerwonych w Lidze Narodów.

Impreza partnerek siatkarzy. Żona Kurka pokazała zdjęcia

Anna Kurek nie miała oporów przed pokazaniem kolejnych prywatnych fotek. Wybranka serca Bartosza Kurka od niedawna prowadzi na YouTube'ie kanał, na którym pokazuje, jak wygląda jej życie. Dzięki temu fani dowiadują się więcej o Japonii, gdzie Kurkowie żyją na co dzień, oraz samych sprawach rodzinnych znanego małżeństwa. Tym razem na zdjęciu widać, że podczas imprezy dziewczyn siatkarzy nikt się nie oszczędzał i kobiety chętnie częstowały się daniami z suto zastawionego stołu.

Szalone zdjęcia Anny Kurek

Grupowe zdjęcie to tylko jedno z ujęć, jakie pojawiły się na Instagramie. Na portalu społecznościowym widać również bardziej kameralną fotkę, na której Anna Kurek z koleżankami postanowiły zrobić szalone miny. Jedna mruży oczy, druga wystawia język. Tego dnia można było po prostu wszystko! "Z moimi dziewczynami! Najlepsze wagsy na świecie" - czytamy przy serii ujęć z imprezy.