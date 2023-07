Widok tego, jak naprawdę wygląda ciało 25-letniego Tomasza Fornala sprawi, że pod fankami ugną się nogi! Sylwetka greckiego boga

Ścięło nas z nóg po zobaczeniu zarobków Wilfredo Leona! To nie żart, gwiazdor reprezentacji Polski ma ogromną pensję

Wśród reprezentantów Polski w siatkówkę nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się olbrzymią sympatią ze strony fanów, co oczywiście przekłada się na wielką popularność. Oprócz m.in. Bartosza Kurka oraz Wilfredo Leona, czy Kamila Semeniuka, do tego grona zaliczyć jeszcze trzeba Tomasza Fornala, który na co dzień reprezentuje barwy Jastrzębskiego Węgla. Podopieczny selekcjonera Nikoli Grbicia, podobnie jak inni jego koledzy z kadry, po wygranej w Lidze Narodów udali się na zasłużony urlop, skąd nie brakuje kolejnych fotek. Jedna z nich mogła zwrócić szczególną uwagę fanek.

Polscy siatkarze mają za sobą nie tylko wymagający okres reprezentacyjny, ale również cały ubiegły sezon, gdzie w finale Ligi Mistrzów spotkały się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. Gdy tylko pojawiła się okazja na krótkie wakacje, biało-czerwoni nie mogli jej zmarnować. Tomasz Fornal postanowił pokazać, jak on spędza swój czas wolny, publikując na swoim Instagramie zdjęcie na drabince najpewniej łodzi lub statku, gdzie pozuje w samych kąpielówkach, odsłaniając umięśniony tors. - Takie zdjęcia od razu po otwarciu Instagrama to ja mogę mieć częściej - napisała wprost jedna z fanek siatkarza pod zdjęciem.