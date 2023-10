Pilne wieści o Bartoszu Kurku! Zapadła ważna decyzja w sprawie gwiazdora polskich siatkarzy, to już postanowione

Bartosz Kurek niejednokrotnie miał okazję udowadniać na boisku, że nie bez powodu zalicza się do grona najlepszych zawodników nie tylko w kadrze reprezentacji Polski, ale również i na świecie, za czym oczywiście idą w parze olbrzymie pieniądze. Gwiazdor biało-czerwonych dzięki swoim umiejętnościom zalicza się bowiem do grona najlepiej opłacanych siatkarzy na naszej planecie. Nie tylko w naszym kraju Bartosz Kurek jest niezwykle ceniony, o czym świadczy m.in. jego pozycja w klubie Wolfdogs Nagoya, którego barwy reprezentuje na co dzień. Polak po raz kolejny może pochwalić się wielkim zaszczytem.

Ważne informacje w sprawie Bartosza Kurka. Wielki zaszczyt dla gwiazdora reprezentacji Polski

Okazuje się bowiem, że w przyszłym sezonie rozgrywek klubowych Bartosz Kurek znów będzie pełnił rolę kapitana japońskiego zespołu. Dla gwiazdora reprezentacji Polski będzie to trzeci rok z rzędu, kiedy to przypadła mu ta zaszczytna rola. Po Wolfdogs Nagoya Kurek dołączył z kolei w 2020 roku, kiedy to przeniósł się do Japonii z włoskiego Vero Volley Monza.

Nic dziwnego, że Japończycy mają takie zaufanie do Bartosza Kurka i powierzają mu tak zaszczytną rolę. Gwiazdor reprezentacji Polski podczas swojej przygody w kraju kwitnącej wiśni miał okazję wygrać już mistrzostwo Japonii, Puchar Cesarza oraz Turniej Kurowashiki.

Po raz trzeci z rzędu atakujący reprezentacji Polski Bartosz Kurek został wybrany kapitanem drużyny Wolfdogs Nagoya! 👏Dla Kurka będzie to już czwarty sezon w barwach japońskiego klubu! 💪Powodzenia dla naszego atakującego w nadchodzącym sezonie ligowym! ✊#podsiatka pic.twitter.com/x2HqJRzWQx— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 12, 2023