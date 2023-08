Polki zmagały się z ogromnymi problemami podczas mistrzostw Europy! To mocno zaburzyło plany trenera, niezrozumiała sytuacja

Vital Heynen rozczarowany postawą reprezentacji Polski. Belg wskazał, co go zaskoczyło u Biało-Czerwonych

Vital Heynen naprawdę powiedział to o Polsce. Odniósł się do problemów, na koniec przeprosił

Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce prezentuje naprawdę bardzo wysoki poziom, przez co na pewno apetyty z turnieju na turniej coraz bardziej rosną. W minionych rozgrywkach Ligi Narodów podopieczne Stefano Lavariniego wywalczyły upragniony brązowy medal. Ten krążek nie przyszedł łatwo, ponieważ "biało-czerwone" triumfowały dopiero po pięciosetowej bitwie. Aktualnie Polki walczą, o jak najlepszy wynik w mistrzostwach Europy. Ekipa z Magdaleną Stysiak na czele po fazie grupowej zameldowała się w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Do tej pory polskie siatkarki przegrały zaledwie raz i to nie z byle kim, ponieważ była to drużyna Serbii.

"Biało-Czerwone" nie miały łatwo! Ogromne problemy przed meczem z Niemcami

Szymon Szlendak - menedżer reprezentacji Polski w rozmowie z "Polsatem Sport" zaznaczył, z jakimi problemami borykała się drużyna przed 1/8 finału z Niemcami. - Podczas rozgrzewki przed meczem z Ukrainą dowiedzieliśmy się, że nasz mecz w dalszej fazie mistrzostw zagramy w niedzielę, a nie tak jak było planowane wcześniej w poniedziałek. W piątek popołudniu z oficjalnego biuletynu zawodów dowiedzieliśmy się, że ostatecznie mamy trenować w porze obiadowej, po godzinie 13.00. Na to nie mogliśmy się zgodzić. Informowanie drużyn tak późno o zmianach grafiku jest niedopuszczalne na zawodach tej rangi. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i tym razem sztywne zasady CEV nie przeszkodzą nam w optymalnym przygotowaniu się do arcyważnego meczu - powiedział Szlendak.

W piątek Polkom pomogła belgijska federacja siatkówki oraz drużyna Szwecji, która zamieniła się godzinami z "biało-czerwonymi". Mimo to, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca na tak wielkich turniejach.