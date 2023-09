Polska - Bułgaria kiedy mecz Polska - Bułgaria o której godzinie siatkówka Polska - Bułgaria godzina rozpoczęcia meczu Polska - Bułgaria kiedy?

Po wywalczeniu złota Ligi Narodów 2023 oraz mistrzostwa Europy, siatkarze reprezentacji Polski nie mieli zbyt dużo czas na odpoczynek i już wrócili do rywalizacji, tym razem w kwalifikacjach do nadchodzących igrzysk olimpijskich. Turniej rozgrywany w Chinach rozpoczął się dla podopiecznych selekcjonera Nikoli Grbicia od wygranej 3:2 z Belgią, chociaż niedawni rywale biało-czerwonych z fazy play off mistrzostw Europy dali się Polakom we znaki. Siatkarze reprezentacji Polski teraz mogą zastanowić się nad tym, co mogą poprawić w następnym meczu, który rozegrają błyskawicznie, bo już w niedzielny poranek czasu polskiego, dokładnie dobę po pierwszym meczu kwalifikacji.

Mecz Polska - Bułgaria w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich zaplanowano na niedzielę 1 października i rozpocznie się on o 10:00 czasu polskiego. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Polska - Bułgaria prowadzona będzie przez stacje Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP Sport. Kibice będą mogli śledzić losy meczu Polska - Bułgaria również live online za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go" po wykupieniu odpowiedniego pakietu oraz poprzez stronę "TVP Sport". Ponadto, RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Bułgaria prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!

