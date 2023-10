Polska – Chiny KIEDY? Turniej kwalifikacyjny do IO Polska – Chiny o której godzinie? Mecz siatkarzy Polska – Chiny DATA i GODZINA

Polska – Chiny o której godzinie? Turniej kwalifikacyjny do igrzys Polska – Chiny DATA i GODZINA

Reprezentacja Polski nie miała wiele odpoczynku po zdobyciu mistrzostwa Europy. Po krótkim odpoczynku Polacy ruszyli do Chin, gdzie zorganizowany został jeden z turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich. Zmęczenie było nadto widoczne, Polacy miewali spotkania bardzo nierówne, jednak umiejętności, doświadczenie i bardzo szeroka kadra pozwoliła Biało-Czerwonym wygrać wszystkie dotychczasowe mecze. Polacy wygrywali kolejno z każdym rywalem i w przedostatniej kolejce, po wygranej 3:1 z Holandią, zapewnili sobie już awans na igrzyska olimpijskie.

Polacy wciąż jednak nie zakończyli turnieju kwalifikacyjnego. Choć nawet nie mają już szans na spadek na drugie miejsce, to w ostatnim meczu przeciwko Chinom mają o co walczyć – Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia śrubują rekord wygranych z rzędu, który obecnie wynosi już 23 spotkania. Dodatkowo Chiny to zespół, który do tej pory wygrał jedynie z najsłabszym Meksykiem, więc trudno sobie wyobrazić, by mogli oni zagrozić naszym zawodnikom.

Mecz Polska – Chiny kończący turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich odbędzie się w niedzielę, 8 października. Start meczu zaplanowano na godzinę 13:30 polskiego czasu.