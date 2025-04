Tomasz Fornal z niecodzienną deklaracją! Ważne słowa skierowane do Nikoli Grbicia. “Kocham to robić”

Nie milkną echa po zakończonym kilka dni temu Tauron Pucharze Polski. Jastrzębski Węgiel został triumfatorem tego trofeum pierwszy raz od 2010 roku. Ponadto "Pomarańczowi" meldowali się w finale tych rozgrywek aż 8 razy. Aktualni mistrzowie Polski pokonali w decydującym spotkaniu Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1. Nie brakowało emocji, a mowa przede wszystkim o czwartym secie, gdzie podopieczni Marcelo Mendeza triumfowali 30:28, a ostatnią piłkę skończył Timothee Carle.

Nagrodę dla najlepszego zawodnika całego turnieju zdobył Tomasz Fornal, który przed świętowaniem z drużyną rozbił bank i zgarnął wszystkie nagrody nie krył zadowolenia w rozmowie po meczu.

- W sumie to nic, zaczęliśmy po prostu lepiej grać. Siatkówka to są tezy sety, to nie jest piłka nożna czy ręczna, gdzie tak naprawdę jedna połowa, kwarta mogą zaważyć. Każdy set się zaczyna od stanu 0:0 i ten pierwszy nie musi wcale nic znaczyć. Dobrze o tym wiemy, bo mieliśmy Superpuchar na wyciągnięcie ręki, ale nie wygraliśmy. Dopóki drużyny walczą wszystko jest możliwe. Kibice za to ją kochają, że jest nieprzewidywalna i wszystko się może wydarzyć - zaznaczył.

Tomasza Fornal nie wyobraża sobie, co będzie po karierze! Szczere słowa do Nikoli Grbicia

Fornal był gościem w formacie "Siatkarskie Ligi" i wypowiedział się na temat swojej przyszłości, zaznaczając, czego nie może zrobić Nikola Grbić.

- Ja po prostu chyba lubię trenować i grać w siatkówkę. Oczywiście nie ukrywam, że jeśli jest się zawodnikiem grającym w reprezentacji i tak dalej to też przy tym wszystkim pojawiają się pieniądze, ale ja po prostu kocham to robić. Uwielbiam grać, trenować, rywalizować na treningach, grać z publicznością. To mi sprawia ogromną frajdę i radość. Dlatego ja nie chce mieć przerwy. Nie potrzebuje długich wakacji i tak naprawdę nudziłbym się [...]. Zastanawiam się jak to będzie po karierze, mam nadzieje, że jeszcze z "dyszkę" pociągnę, więc powinno być dobrze, ale sądzie, że może mi tego brakować. Druga sprawa jest taka, że jeśli trener Grbić dałby mi miesiąc lub trzy tygodnie wolnego to ja przyjechałbym z wagą 110 kilo, więc nie wiem czy byłoby to tak łatwo zbić - podsumował Fornal z uśmiechem na ustach.