Fantastyczny jak zwykle Wilfredo Leon sprawił psikusa mistrzom Polski, graczom JSW Jastrzębskiego Węgla. Kapitalnie grający przyjmujący Bogdanki Lublin w pierwszym starciu półfinałowej serii rządził na parkiecie w Jastrzębiu (25 pkt, 3 asy, 4 bloki) i poprowadził swoją drużynę do niespodziewanego zwycięstwa 3:1. W tym sezonie Leon i spółka nie zdołali pokonać obrońcy tytułu ani razu, ale na najważniejszy moment play-off przygotowali wielką formę. Faworyzowani jastrzębianie byli zaskakująco pogubieni, a ich gwiazdy, z Tomaszem Fornalem na czele, myliły się w kluczowych akcjach. – Zabrakło chłodnej głowy, w pewnym momencie zaczęliśmy robić dużo dziwnych, przypadkowych rzeczy, wiele głupot, oczy mogły boleć, gdy się na to patrzyło – surowo oceniał Jakub Popiwczak, libero jastrzębian.

Ponieważ w półfinale PlusLigi gra się tylko do dwóch zwycięstw, w środę 23 kwietnia w Lublinie może dojść już nie do niespodzianki, ale do megasensacji, gdyby Leon i jego koledzy ponownie okazali się lepsi. Lublinianie osiągnęli w tym sezonie już sporo – Puchar Challenge i awans do czwórki ligowej, ale wobec sporej konkurencji nie byli oczywistym typem do medali. Nikt przed sezonem nie wyobrażał sobie, by Jastrzębskiego Węgla mogło zabraknąć w finale, a to się robi realną perspektywą. – Stoimy pod ścianą, ale jak chcesz zdobyć mistrzostwo Polski, to musisz wychodzić z takich sytuacji – uważa Popiwczak.

– Taki jest play-off, nigdy nie będzie łatwo – dodaje rozgrywający jastrzębian Benjamin Toniutti, który najlepiej wie jak smakuje walka o mistrzostwo Polski. Osiem razy z rzędu (!) grał w finale PlusLigi, teraz ma szansę na dziewiąty raz. Ale trzeba się będzie sprężyć, jeśli nie chce się przeżyć wielkiego rozczarowania.

W play-off zawsze trzeba podchodzić w ten sposób, że kiedy kończysz mecz, nieważne czy przegrasz, czy wygrasz, musisz myśleć o następnym starciu. Więc tak właśnie robimy. Przegraliśmy pierwszą potyczkę, więc myślimy o środowym meczu i to wszystko. Skupiamy się na tym. Nie myślimy o tym, co wydarzyło się w przeszłości, ale o tym, co musimy zrobić, żeby wygrać i rozegrać ten trzeci mecz u siebie. Jeśli w drugim meczu będziemy mieli okazję w danym momencie gry, musimy ją wykorzystać. W play-off nie musisz za dużo myśleć. Po prostu pomyśl o następnym treningu, następnym meczu – skomentował Toniutti przed meczem numer dwa w Lublinie.

– To było coś dużego, jesteśmy szczęśliwi, jednak to na razie nic nie znaczy – uspokaja z kolei nastroje lubelskich kibiców Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki. – Potrzebujemy jeszcze jednego zwycięstwa, ale jesteśmy bliżej awansu i teraz gramy u siebie.

W drugim półfinale też było inaczej niż oczekiwano. Projekt Warszawa pokonał u siebie po ambitnej walce 3:2 Aluron i w środę w drugim meczu w Zawierciu to gospodarze staną pod ścianą. A przecież jeszcze tydzień wcześniej zawiercianie robili z rywalami ze stolicy co chcieli w półfinale Pucharu Polski. Wydawało się, że mają więcej atutów w rękach, ale nadziali się na mocną kontrę.

Półfinały PlusLigi (do dwóch zwycięstw)