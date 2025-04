Tomasz Fornal z niecodzienną deklaracją! Ważne słowa skierowane do Nikoli Grbicia. “Kocham to robić”

Cztery najlepsze zespoły rundy zasadniczej rozpoczynają w piątek i sobotę (18 i 19.04) walkę o finał PlusLigi siatkarzy. Jeśli przyjąć, że ostatnie wyniki mogą być znaczące, to kandydatami do awansu są Jastrzębski Węgiel i Aluron Zawiercie. Jastrzębski Węgiel gra z Bogdanką Lublin, a Aluron Zawiercie z Projektem Warszawa – takie są pary półfinałowe i takie też były starcia w półfinałach Pucharu Polski przed tygodniem. Jastrzębianie i zawiercianie poradzili sobie z konkurentami zdecydowanie i ruszają do walki o finał PlusLigi w lepszych nastrojach. Ci pierwsi zgarnęli całą pulę w PP i celują w potrójną koronę, bo po zdobyciu Pucharu Polski mierzą w obronę tytułu mistrza Polski i triumf w Lidze Mistrzów. W rywalizacji z Bogdanką rozgrywanej do dwóch zwycięstw są uważani za zdecydowanych faworytów.

Potężne grzmoty w Krakowie! Jastrzębski Węgiel z Pucharem Polski! Zła passa przerwana

Kaczmarek mówi, że w klubie jest inny mental

– Nastawienie jest w 100 procentach bojowe. Wiemy, czego możemy się spodziewać po drużynie z Lublina – mówi Łukasz Kaczmarek. – Wygraliśmy z nimi parę dni temu w Pucharze Polski, ale tu już jest nowy rozdział. O tamtym zwycięstwie trzeba zapomnieć i wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków. Myślę, że dzięki Pucharowi Polski jesteśmy jeszcze silniejsi mentalnie, ale ligowe półfinały rządzą się swoimi prawami.

Smutne słowa rozgrywającego kadry siatkarzy. „Pretensje możemy mieć tylko do siebie”

Jastrzębski Węgiel mierzył się z Bogdanką Lublin w tym sezonie trzy razy i wygrał wszystkie te starcia – dwa w rundzie zasadniczej ligi i jedno w półfinale PP. To, a także fakt, że jastrzębianie bronią tytułu w Polsce i są półfinalistami Ligi Mistrzów oraz mają bogatsze doświadczenie z grania o wielkie cele, stawia ich w uprzywilejowanej pozycji.

Najpierw się pokłócili, a potem zdobyli puchar! Fornal i spółka przełamali klątwę Jastrzębia

Na pewno jesteśmy faworytami tego spotkania, nie ma co ukrywać. Ale to już jest nowy rozdział. Puchar Polski na pewno dał nam dodatkowego kopniaka jeśli chodzi o mental, ale teraz tylko i wyłącznie musimy się skupić na tym co będzie jutro, bo na pewno rywal nie będzie miał nic do stracenia – powiedział Kaczmarek.

Mówił też jak gracze z Jastrzębia świętowali zdobycie krajowego pucharu. – Bardzo grzecznie – wypalił – bo wiedzieliśmy, że sezon jeszcze się nie kończy i głęboko wierzymy w to, że na to świętowanie będzie czas po Final Four Ligi Mistrzów w Łodzi. Zdajemy sobie sprawę jak ważne spotkania przed nami i jak wiele mamy jeszcze do wygrania w tym sezonie.

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie

Półfinały PlusLigi siatkarzy (do 2 zwycięstw)

JSW Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin

18.04 o 20.30 w Jastrzębiu

23.04 o 20.30 w Lublinie

ew. 26.04 w Jastrzębiu

PGE Projekt Warszawa – Aluron Zawiercie

19.04 o 14.45 w Warszawie

23.04 o 17.30 w Zawierciu

ew. 26.04 w Warszawie