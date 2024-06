i Autor: Cyfrasport Polska – Chiny RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów mecz siatkarek dzisiaj 16.06.2024 LIVE WYNIK

Liga Narodów 2024

Polska – Chiny RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów mecz siatkarek dzisiaj 16.06.2024 LIVE WYNIK

Reprezentacja Polski siatkarek rozgrywa bardzo dobrą fazę grupową Ligi Narodów 2024. Polki do tej pory przegrały tylko jedno spotkanie, z Brazylią, i mają dużą szansę na zajęcie drugiego miejsca w tabeli. Aby to się udało, muszą jednak zdobyć minimum punkt w meczu z Chinami, a może nie być o to wcale tak łatwo! Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.