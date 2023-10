Polska – Holandia RELACJA NA ŻYWO Siatkówka Polska – Holandia WYNIK LIVE Polska – Holandia dzisiaj 7.10 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Polska - Holandia 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Na żywo Polska - Holandia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Dzień dobry! Reprezentacja Polski zagra dziś kolejny mecz w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Jej rywalem będą Holendrzy, a start meczu już o 10:00 polskiego czasu, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski z pewnością nie gra na sto procent swoich możliwości na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Trudno się jednak dziwić – po długich i wyczerpujących mistrzostwach Europy, z których Polacy przywieźli tytuł, nasi reprezentanci musieli udać się na drugą stronę globu, by w krótkim czasie rozegrać kolejne siedem meczów. Zmęczenie daje się we znaki, co widać w niektórych meczach Biało-Czerwonych, ale wciąż jest to machina, której rywale nie potrafią zatrzymać – podopieczni Nikoli Grbicia mają na swoim koncie 5 zwycięstw po 5 meczach i są już niemal pewni wyjazdu do Paryża.

Meczem z Holandią Polacy powinni przypieczętować wyjazd na igrzyska. Inne zespoły w grupie mają co najmniej dwie porażki na koncie – jeśli Reprezentacja Polski dziś wygra, to już nie ma żadnej opcji, aby ktokolwiek z rywali mógł ją wyprzedzić. Szanse na zwycięstwo przeciwko Holandii są z kolei dość duże, jeśli spojrzymy choćby na samą formę obu zespołów – Holendrzy w zasadzie nie mają już szans na awans na igrzyska, ale trudno się dziwić, gdy w pięciu meczach ponieśli aż trzy porażki, w tym aż 0:3 z Bułgarią, która lata świetności ma dawno za sobą.