Polska – Holandia TRANSMISJA TV Siatkówka Polska – Holandia O KTÓREJ GODZINIE? Polska – Holandia STREAM LIVE ONLINE Polska – Holandia GDZIE OBEJRZEĆ?

Siatkarz kadry spytany o to, jak blisko są igrzyska olimpijskie. Jednoznaczna odpowiedź reprezentanta

Reprezentacja Polski idzie jak burza przez kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą po 5 kolejkach fazy grupowej. Warto zauważyć, że Polacy prowadzą w tabeli, mimo że... więcej punktów mają od nich Belgowie! Jednak to nie punkty, a liczba wygranych meczów jest najważniejsza – a tych Belgowie wygrali 4, a przegrali 2 (swój mecz 6. kolejki już rozegrali). Jako że ani Belgia, ani żaden inny zespół ma na swoim koncie już przynajmniej dwie porażki, to sprawa awansu Polaków jest bardzo prosta – jeśli wygrają z Holandią, zapewnią sobie wyjście z grupy przed ostatnią serią gier.

Polacy w starciu z Holandią są oczywiście zdecydowanymi faworytami. Pomarańczowi spisują się fatalnie i po pięciu meczach mają na koncie tylko dwie wygrane! Jest to o tyle nietypowe, że jeszcze w ćwierćfinale mistrzostw Europy Holendrzy przegrali z późniejszymi finalistami, Włochami, dopiero po tie-breaku! Teraz jednak zespół jest w takiej rozsypce, że przegrał z bardzo słabą Bułgarią 3:0, a jeszcze słabszych Chińczyków ograł dopiero po tie-breaku.

Mecz Polska – Holandia w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich odbędzie się w sobotę, 7 października, o godzinie 10:00 polskiego czasu. TRANSMISJA w TV dostępna będzie na kanale Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box Go oraz na darmowej stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z meczu Polska – Holandia na sport.se.pl, zapraszamy!