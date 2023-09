Polska - Holandia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy Polska - Holandia STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Holandia GDZIE OGLĄDAĆ

Polska - Holandia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. ME siatkarzy Polska - Holandia GDZIE OGLĄDAĆ

Reprezentacja Polski już przed pierwszą akcją była stawiana w roli faworyta spotkania z Czechami. Podopieczni Nikoli Grbicia nie zawiedli i rozpoczęli zgodnie z planem. Od początku zdobywali kilku punktową przewagę nad rywalem. Nie zostało to wypuszczone do końca seta i ostatecznie Polacy wygrali 25:17. W kolejnych partiach sytuacja się nie zmieniła, ponieważ wicemistrzowie świata mieli tylko krótkie momenty przestoju na parkiecie, co nie było zagrożeniem w stosunku do końcowego wyniku. Polacy zwyciężyli zgodnie z planem 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) i już za moment zmierzą się z Holandią. Mamy nadzieję, że scenariusz spotkania będzie podobny...

Polska - Holandia STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Holandia na żywo w Internecie dzisiaj

Pierwszą fazę europejskiego czempionatu polscy siatkarze rozgrywają w Skopje. W stolicy Macedonii Północnej siatkarze zmierzyli się już z Czechami, dziś zagrają z Holandią, czyli współgospodarzami, następnie przyjdą spotkania z Danią i Czarnogórą. Ekipa Grbicia jest zdecydowanym faworytem całej grupy i jakakolwiek wpadka będzie uznana za niespodziankę. Wielka forma ma przyjść w późniejszej fazie turnieju.

ZOBACZ: Szybko, łatwo i przyjemnie! Pierwsze zwycięstwo Polaków na mistrzostwach Europy

Mecz Polska - Holandia na ME siatkarzy odbędzie się w piątek 1 września, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia meczu otwarcia Polaków razem z nami!

Wilfredo Leon: Czasem muszę pomóc chłopakom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.