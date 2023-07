Reprezentacja Polski w finale Ligi Narodów! Podopieczni Nikoli Grbicia lepsi od Japonii

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Polska - Japonia 2:1 (19:25;28:26;25:17;25:21)

Polska: Bednorz, Bieniek, Fornal, Huber, Janusz, Kaczmarek, Kochanowski, Kurek, Leon, Łomacz, Popiwczak, Semeniuk, Śliwka, Zatorski

Japonia: Eiro, Ishikawa, Miyaura, Nishida, Nishiyama, Ogawa, Onodera, Otsuka, Sekita, Takahashi K., Takahashi R., Tomita, Yamamoto, Yamauchi

Polska - Japonia Witamy serdecznie z relacji na żywo z meczu półfinałowego Ligi Narodów! Reprezentacja Polski zmierzy się z Japonią. Początek spotkania o godzinie 17:00! Już za niespełna 20 minut rozpocznie się pierwszy mecz półfinałowy siatkarskiej Ligi Narodów! Znamy już wyjściowy skład Polaków! Śliwka Bieniek Kaczmarek Bednorz Kochanowski Janusz Zatorski. Niestety przez uraz nie pojawi się na pewno na parkiecie Bartosz Kurek. Siatkarze już są na parkiecie, za chwilę usłyszymy hymny obu państw. Zaczynamy! 0:1 Niestety pomylił się z lewego skrzydła polski siatkarz i pierwszy punkt dla Japonii. 1:2 Tak jest! Skutecznie tym razem z prawego skrzydła Kaczmarek!!! 2:2 AS SERWISOWY! 3:3 Świetny atak Bednorza! 4:3 Kaczmarek pewnie obija japoński blok! 6:5 Nieudany kontratak Japonii! Szczelny blok Śliwki i Kochanowskiego! 8:7 Świetne przyjęcie Polaków i wciska piłkę na drugą stronę Śliwka! 10:11 As serwisowy Japonii... O przerwę poprosił Grbić. 9:12 Niestety po przerwie Polacy znowu tracą punkt... Słabe przyjęcie "Biało-Czerwonych". Słaby okres podopiecznych Grbicia w przyjęciu, koniecznie musi się to zmienić... 9:15 Polacy w tarapatach, tym razem zatrzymany Kaczmarek podwójnym blokiem... 10:16 Wchodzi Leon i zdobywa punkt z lewego skrzydła! 11:16 Kolejne świetne wykończenie Leona! 12:16 Pomylił się Ran z szóstej strefy! 14:17 Niestety Śliwka atakuje w aut... ale po bloku! Całe szczęście! 15:21 Kolejny atak z szóstej strefy Japonii... Tracimy tego seta... 18:22 BRAWO KACZMAREK! Świetny pojedynczy blok! 19:24 Piłka setowa dla Japonii... 19:25 Koniec pierwszej partii... Japonia górą niestety... 1:1 Druga partia rozpoczęła się od wymiany ciosów. 2:1 AS SERWISOWY BIEŃKA! 4:2 Brawo Polacy! Minimalna przewaga ekipy Grbicia od początku tego seta! 5:3 Zagrywają w siatkę Japończycy! 6:4 Co za bomba Leona! 7:4 Złe przyjęcie Japonii wykorzystuje Bieniek! 9:5 BRAWO KACZMAREK Z PRAWEGO SKRZYDŁA! 11:7 Bieniek ze środka! Pewny atak! 12:8 Szczęśliwie obija blok Leon! 13:9 Kolejne fantastyczne uderzenie Leona! On się nie zatrzymuje! 14:10 Bardzo dobre przyjęcie i atomowy atak Kaczmarka z prawego skrzydła! 15:11 Mylą się Japończycy! Szczęśliwie Polacy! 15:14 Topnieje nasza przewaga... Ponowne problemy w przyjęciu Polaków... 16:14 Śliwka sprytnie na drugą stronę przebija i zdobywa punkt! 17:16 Niestety nie kończymy i kontratak pewnie wykorzystują Japończycy... 18:18 Niestety zablokowany Leon... 19:18 Tym razem Leon się nie myli! Co za demonstracja siły! 20:18 Punktowy blok Polaków! 21:19 Pomylił się Bieniek wcześniej na zagrywce, ale teraz dobre przyjęcie Polaków i kończy atak Kaczmarek! 21:21 Niestety as serwisowy Japonii... 22:22 Szykuje się nerwowa końcówka... Leon serwuje w siatkę... 23:23 Huber niestety pomylił się z zagrywki... 24:23 Piłka setowa dla Polski! 24:24 Pewny atak z szóstej strefy i będzie gra na przewagi... 25:24 Uff, Śliwka atakuje w aut, ale na szczęście piłka po japońskim bloku! 25:25 Mieliśmy piłkę setową w górze, niestety nie wykorzystał tego Leon... 25:26 Niestety teraz będzie szansa dla Japonii... 26:26 Leon bardzo mocno i kończy ten atak! 27:26 BLOK POLAKÓW! BRAWO! 28:26 KONIEC! BRAWO POLACY! Zaczynamy trzeciego seta! 2:1 Skuteczny atak Kaczmarka! Drugi punkt dla Polaków! 3:1 Wykorzystujemy ten kontratak! Po ataku Leona piłka ląduje na aucie, jednak trafiła w japoński blok. 6:2 Dobrze rozpoczyna trzecią partię Polska, coraz więcej błędów Japonii! 7:2 BRAWO BRAWO BRAWO KACZMAREK! 9:4 Co za przewaga! Polacy pewnie weszli w tego seta! 10:4 Dłuższa wymiana, ale Huber świetnie wykorzystuje szansę ze środka! 11:5 Mylą się Japończycy z pola serwisowego! 12:5 BLOK! BRAWO KACZMAREK! 14:6 Tej przewagi nie możemy wypuścić! Tym razem pewnie atakuje Bieniek! 16:8 Ran myli się! Piłka ląduje w siatce! 17:9 Kaczmarek jest nie do zatrzymania! Świetny atak z prawego skrzydła! 19:10 Dużo spokoju w grze Polaków! Widać, że podopieczni Grbicia wrócili na odpowiednie tory! 20:11 Co za podstawowe błędy Japończyków! Coraz bliżej końca seta! 20:13 Kolejny szczęśliwy serwis Ishikawy... 22:14 Śliwka atakuje w aut, ale piłka zahaczyła blok! 23:15 Brawo Semeniuk! Co za atak z lewego skrzydła! 24:16 Piłka setowa dla Polaków! 25:17 HUBER KOŃCZY! 2:1 dla Polaków! Zaczynamy czwartą partię, miejmy nadzieje, że ostatnią! 1:0 Pierwszy punkt dla Polaków za sprawą Bieńka! 3:3 LEON! CO ZA BOMBA! Perfekcyjny atak naszego przyjmującego! 4:4 Świetny atak Śliwki! Co za uderzenie po skosie! 4:6 Niestety, skutecznie wykorzystuje kontratak Japonia... 5:7 Japonia niebezpiecznie się nakręca w tej partii, co może spowodować problemy Polaków... 7:7 Świetne dwie akcje Polaków i blok Kaczmarka! 8:7 Fantastyczny atak Leona! 9:7 "Biało-Czerwoni" zyskują przewagę! Kolejny śietny atak Kaczmarka! 11:8 Fenomenalny atak Leona po bloku! 13:9 Co za forma Kaczmarka! Kolejny świetny atak Polaka! 15:11 Przed chwilą Kaczmarek został zablokowany, ale w kolejnej akcji Huber pewnie wbija piłkę w pole Japończyków! 15:14 As serwisowy Japonii i tracimy przewagę... 16:14 Mylą się Japończycy w polu serwisowym! 17:15 Atak z szóstej strefy Leona po bloku! 18:15 AS SERWISOWY ŚLIWKI! 19:15 Przechodząca piłka i wykorzystują to Leon! 20:17 Chwila przestoju Polaków, blok na Bieńku przed chwilą, jednak w kolejnej akcji pewnie punkt zdobył Kaczmarek! 21:18 LEON LEON LEON! Fenomenalny atak z lewego skrzydła! 22:19 Zbliżamy się do końca meczu! Leon wybija piłkę po bloku! 23:19 Mylą się Japończycy i atakują w pół siatki! 24:20 Polacy będą mieć kilka piłek meczowych! 25:21 KONIEC POLACY W FINALE LIGI NARODÓW! To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relację na sport.se.pl!

Szykują się wielkie siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski dotarła do półfinału rozgrywek Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia po fazie zasadniczej trafili na drużynę Brazylii. "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali "Canarinhos" w trzech setach. Przeciwnikiem ekipy z Bartoszem Kurkiem na czele będzie Japonia. Na pewno nie będzie to łatwa przeprawa dla Polaków, ponieważ zawodnicy pod wodzą Philippe'a Blaina w pierwszej rundzie zakończyli zmagania na drugiej pozycji. Ponadto w ćwierćfinale z dużą łatwością pokonali Słowenię 3:0. Warto przypomnieć, że to właśnie z Polakami i Włochami doznali jedynych porażek w fazie zasadniczej. To będzie bardzo emocjonująca walka o finał Ligi Narodów.