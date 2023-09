Polska – Niemcy Relacja NA ŻYWO Siatkówka kobiet Polska – Niemcy WYNIK LIVE Polska – Niemcy dzisiaj 22.09 NA ŻYWO w INTERNECIE

Polska - Niemcy 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Polska:

Niemcy:

Na żywo Polska - Niemcy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Niemcy w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Start meczu o godzinie 17:30, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski świetnie zaczęła kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały trzy pierwsze mecze za komplet punktów, ale później doszło do bardzo kosztownej wpadki – przegrały one z Tajlandią, która do spotkania z Polkami miały na koncie trzy porażki. Przegrana 2:3 sprawiła, że obecnie Biało-Czerwone zajmują 4. miejsce w tabeli za Niemkami – mają tyle samo punktów co one, ale jedną wygraną mniej i to jest decydujące, jeśli chodzi o kolejność. Tym bardziej ważne będzie pewne zwycięstwo nad Niemkami, bo przed nami już tylko mecze z dwoma najmocniejszymi zespołami tej grupy – Amerykankami i Włoszkami.

Nadzieję na powodzenie w dzisiejszym meczu daje z pewnością fakt, że Polki już trzykrotnie pokazywały wyższość nad tym rywalem w trwającym sezonie reprezentacyjnym. Biało-Czerwone wygrały z Niemkami dwukrotnie w Lidze Narodów (3:2 i 3:1) oraz później w mistrzostwach Europy 3:0. Z pewnością Vital Heynen i jego podopieczne będą chciały odkuć się za wcześniejsze porażki, a potknięcie z Tajlandią może zachwiać pewnością siebie Polek.