Polska - Serbia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarek w Lidze Narodów 28.05.2024

Siatkarska Liga Narodów to w tym sezonie główny punkt przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pewne występu na IO po 16 latach przerwy są już Polki, które zapewniły sobie awans w zeszłym roku, a w LN budują formę przed najważniejszą tegoroczną imprezą. Na początku sezonu Biało-Czerwone imponują dyspozycją - w czterech pierwszych meczach nie straciły nawet seta! W tureckiej Antalyi wygrały 3:0 z Włoszkami, Francuzkami, Holenderkami i Japonkami. W drużynie Stefano Lavariniego brakowało kilku kluczowych zawodniczek, ale prawdziwą liderką była Magdalena Stysiak, która udała się z koleżankami także na drugi turniej LN do Arlington. W Stanach Zjednoczonych do kadry wraca m.in. Malwina Smarzek. Być może włoski selekcjoner da jej szansę już w pierwszym meczu przeciwko Serbii.

Mecz Polska - Serbia odbędzie się we wtorek, 28 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 23:00 czasu polskiego. Transmisja w TV na kanałach Polsat i Polsat Sport 1. Stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.