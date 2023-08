Polska - Słowenia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy kobiet Polska - Słowenia STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Słowenia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 18.08

Polska - Słowenia O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj Mistrzostwa Europy O której grają siatkarki dzisiaj ME 18.08.2023 piątek

Przygotowania do ME

ME Kobiet

Polska - Słowenia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy Polska - Słowenia STREAM LIVE ONLINE

Polskie siatkarki już w piątek rozpoczną walkę w tegorocznych mistrzostwach Europy. Po niezwykle udanej Lidze Narodów, zakończonej zdobyciem historycznego brązowego medalu, podopieczne Stefano Lavariniego udały się na kolejną wielką imprezę z dużym apetytem na następny sukces. Tegoroczne ME odbędą się w Belgii, Estonii, Niemczech oraz Włoszech. Fazę grupową Biało-Czerwone rozegrają w pierwszym z tych krajów, gdzie poza reprezentantkami gospodarzy zmierzą się też ze Słowenią, Węgrami, Serbią i Ukrainą. Pierwszy mecz czeka je 18 sierpnia ze Słowenkami, a dzień ten stoi w polskim sporcie pod znakiem siatkarskiej rywalizacji polsko-słoweńskiej.

Biało-Czerwone wracają do gry ❗️Dzisiaj zagrają pierwszy mecz w #EuroVolleyW 2023 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱Jaki obstawiacie wynik? 🧐 Słowenia-Polska ➡️początek spotkania o 2️⃣0️⃣:0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/qDC5oEKyVC— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 18, 2023

Polska - Słowenia GDZIE OGLĄDAĆ siatkówka mecz Polska - Słowenia na żywo dzisiaj 18.08

Zanim na parkiet wyjdą polskie siatkarki, w Krakowie rozpocznie się Memoriał Wagnera, w którym siatkarze Nikoli Grbicia zagrają właśnie ze Słowenią. Oznacza to, że w piątek napięcie między Polską a Słowenią będzie wielkie jak nigdy wcześniej, jednak wszyscy polscy kibice liczą na udane występy naszych reprezentacji. Polki pod wodzą Stefano Lavariniego przebiły się do ścisłej światowej czołówki, o czym świadczy nie tylko tegoroczna Liga Narodów, lecz także zeszłoroczne mistrzostwa świata. Pora powtórzyć te wyniki w mistrzostwach Europy, a droga do medalu rozpoczyna się od drużyny Słowenii.

Mecz Polska - Słowenia w siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet odbędzie się w piątek, 18 sierpnia, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl i w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!