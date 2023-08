Polska - Ukraina O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj 24.08.2023 czwartek Mistrzostwa Europy O której grają siatkarki dzisiaj ME 24 sierpnia 2023

Mecz Polska - Ukraina siatkarek już dzisiaj! Biało-czerwone zaczęły walkę w Mistrzostwach Europy od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Słowenią, a potem - z lekkimi problemami - ograły 3:1 Węgierki. Potem były przykra porażka 1:3 z Serbią i pewne zwycięstwo 3:0 nad Belgia. – Mistrzostwa Europy to długi i rozbudowany turniej, wymaga poświęcenia dużej ilości energii, jest stresujący. Gra się dużo meczów, niektóre mogą być może nie tyle mniej ważne, co nieco łatwiejsze. Jednak znaleźć się w strefie medalowej już tak łatwo nie jest - mówi Stefano Lavarini, trener reprezentacji Polski siatkarek.

Polska - Ukraina O której godzinie grają siatkarki dzisiaj ME czwartek 24.08.2023

Z drabinki turniejowej wynika, że z grona takich drużyn jak Polska, Serbia, Turcja, Niemcy i Belgia trzy nie znajdą się w półfinale mistrzostw. To pokazuje jak ważne będą niektóre spotkania i jak dobrze trzeba być przygotowanym – Mistrzostwa Europy są w tym roku w połowie sezonu reprezentacyjnego, a nie na koniec jak mundial 2022. On był wówczas zwieńczeniem, a my będziemy mieli jeszcze kwalifikacje olimpijskie - podkreśla Stefano Lavarini, trener reprezentacji Polski siatkarek. - To jest dla mnie główna różnica i jeśli słyszę pytania czy Eurovolley traktuję jak przygotowanie do kwalifikacji, odpowiadam, że w żadnym wypadku. Mam więc przede wszystkim poczucie, że jesteśmy w środku naszej tegorocznej pracy. Trzeba się skupić na obecnym zadaniu, ale wiemy, że będą jeszcze inne..

Polska - Ukraina O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj ME O której siatkówka dzisiaj 24 sierpnia czwartek

Polskie siatkarki robią ogromne postępy. Pokazały to świetne występy w Lidze Narodów. Jak blisko lub daleko reprezentacja Polski jest dzisiaj od topowego poziomu światowego? – Czas pokaże. Bo tu nie chodzi o to, czy w jednym meczu zagra się kapitalnie, tylko czy jest się w stanie zachować taką regularność i pozostawać stabilnym zespołem w dłuższym okresie. Tego nie wypracuje się po jednym czy dwóch turniejach - komentuje selekcjoner Stefano Lavarini. - Uważam, że by do tego dążyć, trzeba sobie ustalić dłuższą perspektywę. I każdy tego rodzaju proces będzie się także wiązał ze wzlotami i upadkami. Mamy za sobą dobry wynik w pierwszym tegorocznym turnieju, ale dopiero większa liczba podobnych osiągnięć może pozwolić wyciągać dalej idące wnioski - dodał Włoch.

Mistrzostwa Europy: Polska - Ukraina O której siatkówka dzisiaj 24.08 czwartek O której grają siatkarki

Mecz Polska - Ukraina w Mistrzostwach Europy zostanie rozegrany w czwartek 24 sierpnia 2023 r. Początek meczu Polska - Ukraina siatkarek o godzinie 17. Transmisja TV na TVP Sport i Polsacie Sport.

Reprezentacja Polski siatkarek na ME 2023 [SKŁAD]

Rozgrywające

Joanna Wołosz

Katarzyna Wenerska

Środkowe

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Korneluk

Joanna Pacak

Kamila Witkowska

Atakujące

Monika Gałkowska

Magdalena Stysiak

Przyjmujące

Monika Fedusio

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Libero

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

Terminarz ME siatkarek 2023 [KIEDY GRAJĄ POLKI]

Gandawa, faza grupowa (Grupa A)

18.08.2023, godz. 20.00: Polska – Słowenia

20.08.2023, godz. 20.00: Polska – Węgry

21.08.2023, godz. 17.00: Polska – Serbia

22.08.2023, godz. 20.00: Polska – Belgia

24.08.2023, godz. 17.00: Polska – Ukraina

Bruksela, ew. faza pucharowa

27/28.08.2023: 1/8 finału

30.08.2023: ćwierćfinał

1.09.2023: półfinał

3.09.2023: mecz o 3. m. i finał